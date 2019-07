Kendt for 'slønglerne': Køb elsket forfatters barndomshjem

Da Ole Lund Kirkegaard var barn, havde han nok ikke regnet med, at gaden - hvor huset han voksede op i lå - en dag ville blive opkaldt efter ham.

Men i dag finder man altså den folkekære børnebogsforfatters barndomshjem på hjørnet mellem Sygehusvej og Ole Lund Kirkegaards Stræde i Skanderborg - et hus, der i dag er til salg.

Det oplyser boligsitet Boliga.dk.

For 4.998.000 kroner kan den 248 kvadratmeter store villa med første sal og kælder blive din.

Dertil følger Ole Lund Kirkegaards karakteristiske tegning af Gummi Tarzan og de to 'sløngler' – som han kaldte rødderne i sine bøger - der i dag pryder gavlen på carporten ud mod strædet.

Et hus med historier

Carporten var tidligere et udhus, hvor Ole Lund Kirkegaard og venner havde klubhus. Generelt var haven bag villaen fra 1854 et sted, hvor gadens børn kom meget. Her var alt tilladt. Det fortæller Flemming og Birgit Hildebrandt, der i dag bor i huset.

- Fortællingerne går på, hvordan de byggede huler i haven og gravede kanaler til små både. De måtte det hele, så længe de dækkede det til igen, fortæller Birgit Hildebrandt til Boliga.dk.

Flemming og Birgit har boet på adressen siden 1990. I den tid er huset blevet grundigt renoveret, men historierne lever stadig videre.

- Huset har både sjæl og karisma og er i en fantastisk god stand og godt indrettet, hvilket vi, i alle de år vi har boet her, har nydt, siger Birgit Hildebrandt.

- Det har været en spændende tid sammen med Gummi Tarzan og 'slønglerne' (på gavlen red.) som er blevet vist rigtig stor interesse af skanderborgenserne og ikke mindst besøgende i byen.

Central beliggenhed

Men nu er det tid til, at en ny familie overtager historierne og huset, der ligger i et område tæt på indkøb, daginstitutioner, skoler og den flotte natur omkring Skanderborg Sø - som Danbolig Skanderborg fremhæver i salgsopstillingen.

Ole Lund Kirkegaard var ikke særlig glad for at gå i skole, men han valgte alligevel at uddanne sig til lærer, og det var mens han underviste, at han begyndte at skrive børne- og ungdomsbøger.

Blandt de mange filmatiseringer af Ole Lund Kirkegaards bøger er 'Hodja fra Pjort' fra 1985. Foto: DR

Mange kender nok især 'Gummi-Tarzan', 'Hodja fra Pjort' og 'Otto er et næsehorn', der alle er blevet filmatiseret efter hans død i 1979, da han var blot 38 år gammel.

