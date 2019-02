Kendt fra 'Årgang 0': Har scoret sin chef

Mathilde Beuschau, der er kendt fra 'Årgang 0, smiler nok ekstra stort for tiden.

Hun har nemlig fundet kærligheden på ny.

Det fortæller hun i et interview med Realityportalen.

Mathilde Beuschau, der sammen med sin familie forlod 'Årgang 0' i 2007, har kastet sin kærlighed på René, som hun har mødt via sit arbejde på McDonalds, hvor han var skiftleder og dermed hendes chef i en periode.

- Han arbejdede også på McDonalds på det tidspunkt, så der mødte vi hinanden igennem. Han var lidt min chef. Da jeg startede, var jeg i hvert fald under ham dengang, fortæller Mathilde, som nu også arbejder som skiftleder på selvsamme McDonalds.

Der er sket meget med Mathilde, siden hun deltog i 'Årgang 0'. Foto: Linda Johansen

Ifølge den tidligere 'Årgang 0'-deltager har hun og René kendt hinanden i omkring syv måneder, og de to turtelduer er allerede flyttet sammen i en lejlighed tæt på Mathildes forældre i Københavnsområdet.

- Det er virkelig nemt. Alt det med indflytning og sådan nogle ting har været så nemt. Altså, turene i Ikea var nemme, og det hele var nemt. Der har ingen diskussioner været omkring det ene og det andet, det har været så nemt at skulle bestemme sammen. Han er fantastisk, vi giver hinanden plads, og vi kan gøre, hvad vi vil, og vi stoler på hinanden, og det er bare så rart, siger hun til Realityportalen.

Du kan se det glade par herunder:

Se også: 'Årgang 0'-stjerne har fundet kærligheden

Ifølge Mathilde Beuschau har hendes forældre også taget rigtig godt imod René.

- De er så glade, de elsker ham! Endelig har jeg fundet en kæreste, som mine forældre også er glade for.

Sådan her husker mange nok Mathilde. Foto: TV2/ Thomas Marott

Vil være ung mor

Da Ekstra Bladet mødte Mathilde Beuschau for et års tid siden til en snak om livet efter 'Årgang 0', var hun i et forhold med Nick, som hun på daværende tidspunkt også boede sammen med. Det forhold endte dog kort efter, men planerne for fremtiden er stadig de samme.

Hun skal læse til handelsøkonom til sommer, og så vil hun gerne have børn indenfor den nærmeste fremtid. Uddannelsen skal dog lige på plads først.

- Jeg vil gerne være ung mor. Min mor var 24 år, da hun fik mig, og jeg synes, det er rart, at hun som 43-årig har en datter, der er 18. Mange af mine veninder på min alder har mødre, der er 50 år og ældre, og jeg kan bare godt lide, at min mor er ung. Jeg vil gerne have børn, når jeg er 23, har Mathilde Beuschau tidligere fortalt til Ekstra Bladet.

Mathilde Beuschau er i dag 19 år. Foto: Linda Johansen

I interviewet fortalte hun også om, hvordan folk stadig genkender hende på gaden i dag, selvom det er mange år siden, at hun var en del af 'Årgang 0'.

- Folk kan godt finde på at stoppe os for at ville snakke. Min mor har prøvet flere gange, hvor mennesker har stoppet hende og sagt: 'Ej, det er dig der er Louise. Hvor er du smuk. Vi savner dig i 'Årgang 0''. Hun hader det, sagde Mathilde Beuschau med et smil til Ekstra Bladet.

Se også: 'Årgang 0'-deltager er blevet single

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Mathilde Beuschau i forbindelse med, at hun har fundet kærligheden, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.