Kendt fra DR: - Mit ansigt bliver misbrugt

Det er tydeligvis ikke kun Jannick Nielsens evner i et køkken, der er blevet lagt mærke til, da han sammen med sin bror og sin mor deltog i DR-programmet 'Maddysten'.

Nogen har også bemærket hans særdeles nydelige ydre, men ikke på en måde som, Jannick Nielsen synes er særlig behagelig.

- Der er en, der har brugt mit profilbillede fra min Facebook-profil til at oprette en falsk profil på Tinder, siger han og fortsætter.

- Da jeg først blev gjort opmærksom på det, syntes jeg, at det var mærkelig. Anden gang blev jeg ret forbavset, og tredje gang var det virkelig underligt, for det var en kendte, der opdagede det, fortæller Jannick Nielsen.

Se også: Aktuel på DR: Her har du set ham før

Den person, der har nappet hans billeder, kalder sig Mads. Ud over, at personen befinder sig på Sjælland, ved Jannick Nielsen intet om ham.

- Jeg har aldrig prøvet sådan noget her før. Det er ret ubehageligt. Mit ansigt bliver misbrugt, siger han.

Onsdag var der finale i 'Maddysten'. Her var Jannick Nielsen inviteret som gæst - ellers er det flere uger siden, han røg ud med sin familie.

- Vi har i alt være med i fire programmer, og jeg har da fået en del beskeder fra piger, der har set mig. Men hvis nu der er en, der er helt vild klam, der udgiver sig for at være mig, så skal det helst stoppes.

Som et forsøg på at få 'Mads'-profilen stoppet, har Jannick Nielsen lavet et opslag på sin Instagram-profil for at advare om det stjålne billede.

- Det er vist det eneste, jeg kan gøre. Hvad pokker skal jeg ellers stille op, siger han.

Mens Jannick Nielsen og hans bror og mor røg forholdsvis hurtigt ud af 'Maddysten', løb familien Smit med sejren.

Se også: DR-deltager: Mistede retten til faderskab