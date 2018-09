Kendt fra DR: Nu er han tilbage hos ekskonen

Det er ikke mere end et års tid siden, at den 42-årige iværksætter Jesper Buch, der blandt andet er kendt fra DR-programmet 'Løvens Hule', og hans kone Renata Mollerup Sørensens meldte ud, at de var gået hinanden, og at de derfor var flyttet hver til sit.

Kort efter fortalte Jesper Buch, at parret havde brug for en pause, og at han var sikker på, at de ville finde sammen igen.

Det er sket nu.

Det skriver Se og Hør.

Det fremgår ligeledes af Renata Mollerup Sørensens Instagram, hvor hun den seneste tid har delt mange billeder med Jesper Buch.

Se også: Kendt DR-vært afslører: Her er min nye kæreste

'Elsker dig altid', skriver hun blandt andet henvendt til Jesper Buch, mens hun kalder ham 'my love', 'love' og andre kærlige kælenavne.

Samtidig fremgår det af hendes Instagram, at de er ved at genindrette deres fælles hjem. Sammen har de to børn, Olivia og Oscar.

Også Jesper Buch deler flittigt billeder på sine sociale medier af de to sammen den seneste tid, og her bliver der heller ikke sparret på hjerterne.

Artiklen fortsætter under billedet...

Her ses Jesper Buch sammen med Renata i 2016. Foto: Privat

Da Ekstra Bladet fangede Jesper Buch over telefonen, var han ikke meget for at fortælle, hvordan de to har genfundet kærligheden.

- Jeg har ikke lyst til at sige mere om det, da det er en privat sag, lyder det kortfattet fra Jesper Buch.

Tidligere på året fortalte Jesper Buch ellers, at han havde fundet kærligheden på ny.

Det skete i et stort interview med ALT for damerne.

Han afslørede dog aldrig præcis, hvilken kvinde han havde kastet sin kærlighed på. De to havde kendt hinanden i 15 år, før Jesper Buch tog sig mod til at tage kontakt til hende.

Se også: Kendt DR-vært afslører: Her er min nye kæreste

- Jeg samlede alle mine kræfter. Og så sendte jeg mine ord afsted. Det virkede, fortalte Jesper Buch i interviewet med ugebladet.

- Hun har naturligt meget mørkt hår, men hun er ikke latina, det har jeg prøvet, og de er nogle dejlige, vilde skabninger, men nok også for vilde til mig, sagde iværksætteren med et grin.

Det forhold varede tilsyneladende ikke ved, og Jesper Buch har nu atter kastet sin kærlighed på den smukke Renata.

Jesper Buch er aktuel i den nye sæson af iværksætter-programmet 'Løvens hule', når DR blænder op for den fjerde sæson af det populære program.