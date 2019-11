Kendt fra DR-program siger op: - Jeg gik helt ned

Micki Chen har valgt at sige sit job op for at fokusere fuldt ud på en karriere i tv-branchen

Micki Chen, der blev kendt i store dele af Danmark efter sin deltagelse i 'Den store bagedyst' tilbage i 2015, har svedige håndflader lige for tiden.

Til DR fortæller han nemlig, at han har truffet en stor beslutning og valgt at sige sit job op hos Danish Crown, som han har haft i snart syv år, for i stedet at fokusere på at etablere en karriere inden for tv.

- Det er en kæmpe beslutning, jeg har taget, og det har har taget halvandet år at nå dertil. Jeg fandt ud af, at jeg var nødt til at gøre det, og at jeg var nødt til at tage chancen, for ellers ville jeg fortryde det, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg er glad for det job, jeg har. Jeg har været der i seks et halv år, og jeg har en rigtig god chef, der har givet mig plads til at lave en masse andre ting ved siden af, men nu er tiden kommet til, at jeg tager chancen og går all in på det her, siger han videre.

Efter 'Den store bagedyst' stod det da også hurtigt klart for Micki Chen, at han langt fra var færdig med at lave tv, og siden har han blandt andet medvirket i programmerne 'Ultra Factor', 'Ultras sorte kageshow' samt '5. gear' og 'Til middag hos...'.

- Da jeg meldte mig til 'Den store bagedyst', var det fordi, det lød sjovt og spændende. Men at jeg blev så fanget af at lave fjernsyn, havde jeg aldrig troet. Jeg fik hurtigt en række fede muligheder bagefter - eksempelvis 'Ultra Factor', og jeg fandt bare ud af, at det der med at lave tv, det er hammerfedt, siger Micki Chen.

Nyt og anderledes

Micki Chen håber, at han kan bidrage med noget nyt og anderledes til skærmen.

- Jeg har fået mange beskeder fra folk, der synes, at det er fedt at se sådan en type som mig på tv, og at jeg bidrager med noget anderledes. Jeg håber, at jeg måske kan bidrage med noget godt og gøre en forskel, siger han fortsætter:

- Jeg drømmer ikke om at lave tv for at blive rig og berømt, men jeg synes, det er fedt at give noget af mig selv, og så måske være med til at give noget til andre. Når man kigger på mig rent fysisk, er jeg jo ikke den typiske tv-personlighed. Mange mennesker vil gerne kigge på pæne folk i tv. Det vil jeg da også gerne selv, men jeg falder nok ikke ind i den kategori. Jeg har lært at 'embrace' mig selv, for der er rent faktisk nogle mennesker derude, der gerne vil se på en tyk kineser, der bager kage. Og det er befriende.

- Hvad for nogle tv-projekter kunne du godt tænke dig at lave?

- Jeg vil gerne lave meget mere underholdning. Jeg tror ikke, jeg kan sidde og læse nyheder op. Jeg skal ud og underholde og give noget af mig selv og 'spice' det lidt op.

I år har Micki Chen medvirket i 'Til middag hos...' på TV3. Foto: Bjørn Jakobsen/Nent Group

Ramt af stress

Micki Chen håber, at opsigelsen kan gøre, at han får lidt mere ro på. Efter sin deltagelse i 'Den store bagedyst' blev han nemlig ramt af stress, fordi han havde alt for meget at se til.

- Efter 'Bagedysten' fik jeg mulighed for at lave 'X Factor' og mange andre programmer. Det var virkelig fedt og sjovt, men det der med at have et fuldtidsjob kombineret med freelance ting og events var sindssygt hårdt. For jeg er ikke en person, der gør noget halvt, siger han og fortsætter:

- Så efter to et halvt år knækkede snoren. Jeg var på Kreta med min mand, og vi havde planlagt en masse ting. Jeg gik helt ned. Jeg ville bare sove og spise, og det var tidlige tegn på stress, siger Micki Chen, der opsøgte en psykolog, da han kom tilbage til Danmark.

- Jeg gik igennem et intenst forløb, og jeg lærte, at jeg virkelig skulle tænke over, hvad der gør mig glad, og hvad jeg gerne ville. På det tidspunkt var jeg ikke klar til at sige op, selvom jeg godt vidste, at det var det, der skulle til. Men nu har jeg samlet mod til det, og i sensommeren sagde jeg så, at det var nok.

Micki Chen ser frem til at kunne lave meget mere tv. Foto: Bjørn Jakobsen

Micki Chen fortryder ikke den beslutning et sekund, men er samtidig angst for, hvordan det hele vil komme til at gå.

- Det første stykke tid bliver sindssygt svært og hårdt og at skulle vænne sig til ikke at have en fast indkomst bliver også meget specielt. Det bliver meget mærkeligt ikke at have en fast indkomst, men drivkraften bag er større end angsten, siger han og fortsætter:

- Nu kan jeg have fuldt fokus på det, jeg drømmer om. Uden at have et andet job, der hænger i baghovedet. Jeg kan mærke helt ned i maven, at det er den helt rigtige beslutning, selvom det er meget angsprovokerende. Jeg har ikke et projekt, der venter. Jeg starter helt fra bunden af, men jeg ved, at jeg ville fortryde det, hvis ikke jeg gjorde det. For halvandet år siden var jeg ikke klar, men nu vil tiden vise, om det var for sent. Jeg glæder mig allermest, men jeg må også indrømme, at jeg er lidt bange, siger Micki Chen, der officielt er færdigt med sit job hos Danish Crown pr. 1. februar.

