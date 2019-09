Kendt fra 'Løvens Hule': Lånte millioner ulovligt

- Det har været en måde at overleve og komme videre, lyder det fra Peter Warnøe om de ulovlige aktionærlån

Peter Warnøe, der er kendt fra DR-programmet 'Løvens hule' og direktør i venturefonden Nordic Eye, har i flere år brudt loven ved at hæve millioner af kroner i flere af sine selskaber som ulovlige aktionærlån for over 20 millioner kroner.

Det skriver Børsen.

Det har ført til flere påtaler fra hans revisor for at handle i uoverenstemmelse med selskabsloven og skattelovgivningen.

- Jeg synes jo ikke, at det er sjovt at bryde loven, men det har været en måde at overleve på og komme videre. Du kan godt kalde det desperation, hvis det er det rigtige ord, siger Peter Warnøe til Børsen.

Peter Warnøe tjente et trecifret millionbeløb, da han tilbage i 1990'erne solgte virksomheden Complet Data. Foto: Klavs Bo Christensen

I det seneste regnskab for Warnøes virksomhed Oyster Invest fremgår det ifølge Børsen, at Peter Warnøe stadig skylder over 10 millioner kroner i sit eget selskab.

Det har ifølge en aktindsigt, Børsen har foretaget, resulteret i, at Erhvervsstyrelsen nu kræver, at han betaler de 10 millioner tilbage. Som konsekvens af manglende betaling er forretningsmanden blevet pålagt tvangsbøder på 7500 kroner om ugen i minimum 10 uger.

De penge har Warnøe dog heller ikke betalt, og det har fået Erhvervsstyrelsen til at true ham med en politianmeldelse.

- Jeg håber, at vi får tingene løst inden, siger Peter Warnøe til Børsen, der ønsker at finde en løsning, hvor alle pengene kan betales på en gang.

Erhvervsstyrelsen har ikke ønsket at udtale sig i sagen.