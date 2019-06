Kendt fra TV2: Nu er hun gravid

Da Sif og Mathias medvirkede i sidste sæson af TV2-programmet 'Nybyggerne', hvor de kæmpede for at vinde deres drømmehus i Randers, fortalte de åbent om, at de i flere år har kæmpet for at få børn, og at det har budt på flere spontane aborter og store skuffelser.

Men nu har lykken endelig tilsmilet 'Nybygger'-parret.

Sif er nemlig gravid.

Det afslører parret på Instagram.

'Jeg bygger på det vildeste projekt for tiden. Nogen, der ved hvor man kan få fat i en større arbejdsdragt?', skriver Sif på Instagram til et billede af hende og Mathias, der forsøger at lyne hendes røde arbejdsdragt, til trods for at den struttende mave tydeligvis er i vejen.

I opslaget afslører Sif også, at det nu er lykkedes dem at blive gravide efter fem mislykkede forsøg.

Det blev Ida og Mads fra gult hus, der løb med sejren i dette års sæson af 'Nybyggerne'. Foto: TV2

Se også: Her er vinderne af vanvittig TV2-præmie

Vil bryde tabu

Parret har tidligere fortalt åbent om, at de flere gange har forsøgt at blive gravide, og at det har kostet blod, sved og tårer.

– Vi har prøvet at få børn i 2,5 år, og jeg har været igennem flere aborter, som jo har været sindssygt hårdt. Det er en verden, jeg ikke troede, jeg skulle opleve – overhovedet. Og jeg er kun blevet klogere på, hvor tabubelagt et område som det her er. Selv om næsten hvert andet par oplever en spontan abort, er det sjældent noget, vi er åbne om, så vi var også meget i tvivl, om det var noget, vi ville dele med hele Danmark. Men fordi det er så sårbar en situation, og man kan føle sig så ekstremt alene, vil jeg gerne være med til at bryde tabuet, har Sif tidligere fortalt i et interview med Realityportalen.

Se også: Dansk tv-par skal giftes

Her fortalte hun også, at det har taget hende lang tid at åbne op for at tale om sine aborter.

– Det var først, da jeg oplevede det selv og var ærlig omkring det, at folk kom listende og hviskede til mig, at de og de og de også havde prøvet det. Jeg følte mig enormt alene og tænkte, at hvis jeg kan være med til at gøre det til et emne, man kan snakke om samt vise alle dem, der sidder med samme problemer, at det også er noget, der sker for alle mulige andre, så vil jeg gerne det. Så selvom aborter er stærkt tabuiserede, så håber jeg, at det er noget, der kan ændre sig. Samtidig har jeg heller ikke lyst til, at folk skal have ondt af os. Jeg synes bare, at det er så vigtigt et emne, som jeg gerne vil være med til at bryde.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sif og Mathias, men de er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.

Se også: Første gang: Par trækker sig