Kendt influencer politianmeldt

Forbrugerombudsmanden har politianmeldt en dansk influencer efter at have vurderet, at influenceren via flere opslag på Instagram har reklameret for virksomheder og produkter uden tydeligt at oplyse, at det var reklame.

Det oplyser Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Her oplyses det ligeledes, at influenceren har et meget stort antal følgere på de sociale medier, heriblandt Instagram.

Influenceren er blevet politianmeldt for at have overtrådt markedsføringsloven mod skjult reklame.

'Forbrugerombudsmanden har vurderet, at influenten i perioden fra november 2018 til december 2019 har postet mindst 21 opslag 'stories' på Instagram med reklamer for virksomheder og produkter uden tydeligt at have anført, at der var tale om en reklame. Opslagene indeholdt 'tags' med virksomhedernes navne. Det har Forbrugerombudsmanden vurderet ikke er tilstrækkeligt som reklamemarkering', lyder det i pressemeddelelsen.

De 21 opslag og 'stories' handlede blandt andet om tandlægeklinikker, tøj-, sko- og cykelmærker, et modemagasin, interiør og en forlystelsespark.

Flere klager

Forbrugerombudsmanden har behandlet sagen på baggrund af flere klager fra forbrugere, der har bemærket reklamerne.

Den danske influencer er stor på det sociale medie Instagram. Foto: Instagram

Forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, siger:

- De populære influenter kan nemt påvirke forbrugerne, da mange har dem som forbillede. Hvis de reklamerer for et produkt eller en virksomhed, så skal modtageren vide, at det ikke nødvendigvis er en personlig anbefaling, men derimod noget, som influenten i en eller anden form er blevet betalt for. Det er ikke nok at sætte et hashtag eller et tag med produktets eller virksomhedens navn på opslagene, lyder det fra Forbrugerombudsmanden.

I pressemeddelelsen bliver identiteten på den politianmeldte ikke oplyst, ligesom kønnet og alder på vedkommende heller ikke er offentliggjort.

Ekstra Bladet arbejder på at få uddybende kommentar fra Forbrugerombudsmanden, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

I august sidste år blev fire danske influencere politianmeldt, fordi de ikke havde været gode nok til at angive, når de lavede reklame. I februar 2020 blev en af influencerne så titalt. Anklagemyndigheden går efter en bødestraf på 120.000 kroner.

Sidenhen stod influenceren Mia Sand frem og fortalte, at det var hende, der var blevet tiltalt i sagen og dermed kunne se frem til at møde op i retten.

- At få en politianmeldelse virker meget voldsomt. Tanken om at få en plet på sin straffeattest og en kæmpe bøde for at have gjort noget, du ikke selv synes er ulovligt, virker ret voldsom, lød det fra Mia Sand til Kulturen på P1.

