Kendt komiker afslører: Min far døde af druk

Magnus Millang har i en lang årrække spillet legendariske karakterer i Zulu-serien 'Danish Dynamite', filmen 'Dan-Dream', og hver fredag laver han et viralt-hit, hvor han minder sine mange følgere på Facebook om, at det endelig er 'freitag'.

Nu har Magnus Millang taget sin lillebror Emil Millang under armen og skabt filmen 'Livet med tandsmør', som er en komediefilm, der er inspireret af de to brødres familietragedie, da de for fire år siden mistede deres far, som var alkoholiker.

I filmen dør faderen efter en druktur med en veninde i det sydspanske rigmandsparadis Puerto Banus, hvor brødrene vælger at køre ned for at hente liget for at spare penge.

Det var dog ikke helt sådan, det gik til.

- Han var i Spanien, men kom hjem en dag inden. Han var alkoholiker, men han var ikke den hurtigkarl, som vi portrætterer i filmen, lyder det fra Magnus Millang, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

De kreative brødre er ifølge Magnus Millang kommet igennem tabet af deres far, og han er glad for, at han kan bruge den ellers tragiske oplevelse som en god historie.

- Det er ud af den sorg, at når man er kommet ud på den anden side, at man også kan bruge det som humor. Så på nogle områder er filmen virkelighed, men jeg vil dog gerne gøre det klart, at det er en komediefilm, fortæller storebror Magnus.

Selvom man kender Magnus Millang bedst som en sjov komiker, så ligger det ikke den 37-årige komiker fjernt at bruge de tragiske episoder i sine komiske karakterer.

- Jeg går meget efter tragisk komedie. I 'Danish Dynamite' spiller jeg en karakter, der er postbud. Det er jo også en trist historie, og handler om ensomhed. Det bliver sjovere, når historierne har en bund, fortæller Magnus Millang.

Jeg skammer mig ikke

Ifølge Magnus Millang, så er historien om hans far ikke noget, han har haft stort behov for at stå offentligt frem med tidligere.

- Det er ikke en historie, jeg har gået og holdt hemmeligt, men jeg har heller ikke gået og flaget med den. Det ville jeg synes ville være mærkeligt at have behov for det. Det er heller ikke unormalt at miste en forælder, lyder det fra Magnus.

Selvom komikeren ikke har haft behov for at fortælle alle om sin fars triste skæbne, så mener han ikke, at han har noget at skamme sig over.

- Jeg tror, mange kan forholde sig til at miste en forælder til alkohol. Jeg skammer mig ikke. Jeg synes bare, at det er fedt, at vi kan lave den her film, afslutter Magnus Millang.

'Livet med tandsmør' sluttede optagelser 29. august og er optaget både i Danmark, Spanien og Frankrig.

Filmen får Danmarkspremiere den 21. februar 2019.

