Kendt komiker er blevet far

Komikeren Mikael Wulff, der var med til at give os den larmende, fascistiske flodhest Dolph, er blevet far.

Mikael Wulff og makkeren Anders Morgenthaler lavede Wulffmorgenthaler sammen.

Det skete for fem dage siden, da hans 20 år yngre hustru, modellen og kunstneren Xenia Emily, fødte drengen Edward.

Det har den stolte far valgt at dele med hele verden på Instagram med et særligt komisk skriveri.

'Nu 5 dage som far. Det er jo bare pissehamrende nemt og ligetil! Rent overskud overskud OVERSKUD. Vi er hele tiden på restaurant, til koncerter, dyrker parkour og kitesurfer … Måske sandheden, måske hallucinationer forårsaget af sammenlagt 4 timers søvn på de 5 dage. Hvem ved? Eneste faktum: Babyen har tisset sig selv i hovedet 2 gange og forsøgt at ramme mig et par gange, men jeg har hidtil undviget. En kamp, der kommer til at fortsætte de næste 25 år …,' skriver han.

Til Ekstra Bladet fortæller Mikael Wulff lidt flere detaljer om den lille og livet med en lille baby.

- Babyen er 13 dage gammel, fuld af liv, har de fleste lemmer og vistnok også organer. Det føles som en triumf at jeg har formået at videregive mine spændende gener. En triumf der dæmpes en smule ved at han forholdsvis mange gange allerede har tisset både mig og sig selv i ansigtet Vi er lykkelige, sover ikke længere og glæder os en lille smule til at han bliver 18 år gammel og håber det sker i næste uge, lyder det fra komikeren.

For fem dage siden blev den lille dreng for første gang introduceret til verdenen og internettet. Det fejrede Mikael Wulff med et glas mousserende vin på Instagram.

Mikael Wulff og Xenia Emily blev gift på Helenekilde Badehotel i Tisvildeleje i august sidste år.