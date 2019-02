Kendt komiker færdig med Danmark

Hvis du skal nå at opleve den danske komiker Sofie Hagen en sidste gang på dansk jord, skal du skynde dig.

I en udmelding på sin Instagram-profil gør hun det nemlig klart, at hun er færdig med den danske comedy-scene.

'Mine to shows i Danmark i april vil blive mine sidste to shows i Danmark. Jeg kan bare ikke, eller det er ikke det. Jeg kan godt, jeg vil bare ikke', indleder hun sit længere opslag med.

I indlægget forklarer den 30-årige komiker, at hun er træt af at skulle svare på spørgsmål fra journalister om blandt andet fedme og sexisme og af skulle forklare og definere, hvad feminisme går ud på.

Sofie Hagen har i flere år været bosat i London.

'Danmark er på mange måder det bedste sted, jeg har boet. Det er smukt, og det er mit hjem. Men jeg kan ikke udholde ét interview mere, hvor jeg ikke kan få lov at tale om min standup, men skal forklare eller definere feminisme i stedet', skriver hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Sofie Hagen har i flere år været en aktiv stemme i feminisme-debatten. Foto: Stine Tisvilde

'Jeg er blevet stillet spørgsmål som 'Har du nogensinde oplevet noget 'fedthadende eller sexistisk?' Hvad? Hvad? Selvfølgelig har jeg det', skriver hun provokeret i opslaget.

Ifølge Sofie Hagen er hun ikke den eneste, der er blevet nødt til at gøre op med fædrelandet. I opslaget beskriver hun, hvordan 'aktivister forlader eller overvejer at forlade Danmark'.

Ikke den eneste

Sofie Hagen er da heller ikke den eneste kvindelige komiker, der for nyligt har trukket stikket fra den danske comedy-branche. For blot tre uger siden annoncerede kollegaen Sanne Søndergaard også sit exit fra branchen.

Blandt andet fordi hun følte sig mobbet og chikaneret som kvinde.

Det fortalte hun i et interview med 'Deadline' på DR2.

- Det er, ligesom hvis man er i et forhold med en person, der begår psykisk vold mod en. Selvom man elsker vedkommende, så kan man jo ikke blive der, for det ødelægger jo en selv. Jeg elsker standup, jeg elsker at lave standup, jeg elsker mit publikum, men jeg kan ikke være i standup-branchen, for det gør simpelthen for ondt, siger hun i interviewet.

Artiklen fortsætter under billedet ...



Sanne Søndergaard føler sig chikaneret i den danske standup-branche. Pr-foto

Yderligere forklarede hun i interviewet, at hun igennem tiden som standupper er blevet mødt med kommentarer som 'her lugter af fisse', 'kvinder er ikke sjove', og 'du er her kun, fordi vi to har været i seng sammen'.

- En af grundene til, at jeg er en hidsig kønsdebattør, er, at jeg har oplevet så meget sexisme. Jeg har fået at vide utallige gange, at jeg ikke er sjov, fordi jeg er en kvinde. Jeg har fået at vide, at jeg ikke kan komme med på projekter, fordi jeg er en kvinde. Jeg er blevet fyret fra projekter, fordi jeg er en kvinde. Jeg kan ikke få lov til at folde mit talent ud, fordi jeg er en kvinde, lød det fra hende i tv-programmet.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Sofie Hagen, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.