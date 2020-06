Kendt komiker: Jeg er træt af det

Den danske komikerbranche er domineret af mænd. Det har den været altid, men flere og flere kvinder er begyndt at gribe mikrofonen og komme udover scenekanten.

Selvom branchen er mandsdomineret, så er der flere komikere, som er trætte af, at de kvindelige komikere brokker sig over at blive holdt udenfor.

- Komikerbranchen har i årevis fået skudt i skoene, at vi prøver at holde kvindelige komikere ude af branchen. Da det er lodret usandt, er vi lidt trætte af at høre det, fortæller komikeren Brian Mørk til Ekstra Bladet.

Kvinder er velkomne

Netop det emne har Brian Mørk valgt at bruge op på sin Instagram-profil, hvor han delte billeder af 18 danske kendte mandlige komikere forklædt som kvinder.

På ægte komiker-stil, kunne han ikke dy sig for at gribe emnet an med en joke:

'Selvfølgelig er kvinder velkomne i komikerbranchen.'

På billedet er blandt andre Simon Talbot, Melvin Kakooza, Tobias dybvad og Heino Hansen. Foto: Brian Mørk/Instagram

Hård og giftig stemning

Til Ekstra Bladet fortæller den garvede komiker, at der tidligere har været en hård og giftig stemning i branchen, som kan have skræmt nogle af kvinderne væk.

- Joken er, at vi gerne vil have kvindelige komikere ind i varmen, så længe de kvindelige komikere er os selv, forklarer han til Ekstra Bladet.

Han tror også, at unge mænd fører sig lidt mere frem og har mere mod på at gå på scenen.

- Det er testetoronen, der giver modet på samme måde, som det er hos hannerne blandt dyr. 'Her kommer jeg' attituden, siger han.

Billedet og teksten kan måske virke forvirrende, men hensigten er helt klar.

- Der er flere mænd, men der er langt flere kvinder nu i branchen, end før. Hvert år er der flere og flere. Det er en fed udvikling.

Gamle mor

Den danske tv-personlighed Signe Molde fandt Brian Mørks billede og budskab morsomt. Hun har selv forsøgt sig med 'open mic', hvor komikere stiller sig op på scenen og fortæller jokes foran publikum.

- Kæmpe respekt for de komikere. Der er ikke nogen tvivl om, at man skal turde og acceptere, at man laver noget, hvor det kan blive pinligt og hvor ens jokes falder til jorden. Man rykker ikke, hvis man ikke tager nogle vilde chancer, hvor man kan falde for hårdt igennem. Og det kunne jeg forestille mig, at flere piger har svært ved det end drenge måske har, fortæller Signe Molde til Ekstra Bladet.

- Jeg har selv prøvet et par gange at stå på sådan en scene. Det kan blive virkelig tåkrummende og kikset. For man kan risikere at blive til grin, fortæller hun og fortsætter:

Privat er Signe Molde gift med den danske filminstruktør og forfatter Peter Amelung. Foto: Mogens Flindt

- Jeg vil sige, at jeg var allermest nervøs for de unge fyre, som har prøvet det mange gange før, for så kommer jeg, gamle mor, som aldrig har gjort det før, men de var alle sammen så støttende.

Hun understreger, at både de mandlige komikere og de kvindelige var utroligt hjælpsomme, da hun selv skulle give sig ud i live showet.

Det er noget, den 43-årige tv-vært ikke har tænkt yderligere over, at der er den store forskel i branchen.

- Jeg havde en megagod oplevelse. Jeg blev bakket op og alle var super hjælpesomme. Så ud fra det, jeg selv har oplevet, så er jeg ikke i tvivl om, at de oprigtigt gerne vil have nogle flere kvinder.

- Og der er mange sjove kvinder derude!

Kan du se, hvem der er hvem? Foto: Brian Mørk/Instagram

Lang vej igen

Selvom balancen mellem mand og kvinde på stand up-scenerne rundt om i landet bliver mere og mere lige, så er der lang vej til fuldstændig lighed mellem kønnene.

- Sandheden er at for hver kvindelig komikere, som ikke klarer skærene, så er der 20 mandlige, der ikke gør. Vi bedømmer og støtter ikke nye komikere på grund af køn, vi bedømmer og støtter ud fra folks evner. Og så længe der hvert år er 20 gange så mange mænd end kvinder, der starter op for første gang, så vil det være en mandsdomineret branche, fortæller Brian Mørk.

Komikeren slår fast, at branchen er for begge køn.

- Men sjove kvinder tages imod med kyshånd. Altså ikke rigtig kyshånd i disse #Metoo og coronatider, fastslår han.