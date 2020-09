Kendt komiker: - Monogami giver ikke mening

Anders Stjernholm har fundet ud af, at han ikke vil leve monogamt, fordi han ikke har lyst til at dele sit liv med én, men flere

Onsdag kan du se den tidligere bordtennisspiller Michael Maze, sangerinde Kirsten Siggaard og skuespiller Annette Heick i 'Til middag hos' hjemme hos komikeren Anders Stjernholm.

Her fortæller komikeren åbent og ærligt om sin tilgang til kærlighed. For halvandet år siden slog han op med sit livs hidtil største kærlighed, fordi han ikke ville have børn. Men han har ikke som sådan lyst til at finde en ny - i hvert fald ikke kun én ny.

- Jeg har jo sådan set ikke lyst til én anden. Jeg synes ikke, monogami giver så meget mening, fortæller han til Ekstra Bladet.

Monogami er den skik eller praksis kun at indgå ægteskab med eller stå i forhold til én partner ad gangen. Polyamourøsitet betegnes som et forhold til to eller flere (seksual)partnere samtidig. Kilde: ordnet.dk

- Jeg vil gerne leve mit kærlighedsliv åbent. Det kan godt være, jeg kommer til at bo sammen med en eller anden i fremtiden, men jeg har lyst til at dele mit liv med flere.

Men han fortæller samtidig, at han ser en nu, som han er glad for.

- Det sagt, så er der en, jeg ser mere end andre, og som fylder mere end andre nu, siger komikeren.

Udfordret af Annette Heick

Særligt Annette Heick stiller spørgsmål til komikerens valg i aftenens program. Især komikerens beslutning om at lade sig sterilisere gør sangerinden 'beklemt', fordi hun bekymrer sig for, at han går glip af noget. Men det tager Anders Stjernholm ikke så tungt.

- Hun kommer igennem med en bekymring, som jeg synes var meget spændende. Hun er bekymret for, om jeg vælger forkert. Jeg kan godt se det sympatiske i at være bekymret, men bemærk, at jeg er ikke bekymret for, om Anette fortryder sin familie, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Annette Heick udtrykker sin bekymring under middagen hos Anders Stjernholm. Foto: NENT Group

- Jeg går ikke ind og siger, at den polyamourøse tilgang til kærlighedslivet er bedre end monogami. Jeg siger, at den er bedre for mig.

- Nogle gange synes jeg, der er er mange, der er hurtige til at fælde dom over alternative menneskers levevis, tilføjer han.

Du kan se 'Til middag hos' mandag til torsdag klokken 19 på TV3 og Viaplay.

