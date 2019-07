Kendt P4-vært død

Den kendte radiovært Karlo Staunskær, der i mange år stod bag det populære P4-program 'Danmarksmester', er død.

Han blev 66 år. Tirsdag 16. juli sov han stille ind på Skejby Sygehus.

Det skriver hans bror, Jørgen Staunskær Gaarde, i Århus Stiftstidende.

Populær quizvært

Karlo Staunskær blev ansat på Danmarks Radio i 1985, hvor han stod bag quizprogrammet 'Danmarksmester', der i første omgang blev sendt på P4, men senere blev rykket til P5.

I forbindelse med sparerunden på DR sidste år blev programmet lukket.

- Jeg har været ansat hos DR i 35 år, og jeg har flere gange prøvet, at der skal rokeres, spares og så videre. Men det her er hidtil det værste, jeg har oplevet. Det hele kom som et chok, forklarede han han vemodigt til Ekstra Bladet.

Han glædede sig dog over, hvor meget programmet havde betydet for lytterne.

- Det gør et stort indtryk på mig, at mange lyttere kontakter mig. De skriver og fortæller mig, at de er meget kede af det, nu hvor programmet snart lukker, sagde han i december.

- En kvinde ringede ind i sidste uge og begyndte at græde. Det var meget hårdt, og det har gjort et stort indtryk på mig, tilføjede han.

Se også: Legendarisk DR-program lukker: - Det giver ikke mening

Til spørgsmålet om hvad Karlo Staunskær nu skulle lave, svarede han således:

- Nu går jeg så på pension. Det havde jeg ikke regnet med, at jeg skulle gøre endnu. Men jeg har både børn og børnebørn, som jeg kan se mere til nu, hvilket er rigtig dejligt.

Ved siden af sit virke som journalist var Karlo Staunskær ifølge broderen dramaturg, skuespilforfatter og tekstforfatter til populærmusik, Grand Prix og adskillige revyer.

Karlo Staunskær efterlader sig hustru, to børn, fem børnebørn og to søskende. Han bliver bisat fra Brabrand Kirke fredag 26. juli kl. 13.