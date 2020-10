Kendt præst er død

Den tidligere kongelige konfessionarius Christian Thodberg er afgået ved døden. Han blev 91 år.

Det skriver Århus Stiftstidende i en nekrolog.

Christian Thodberg blev udnævnt til kongelig konfessionarius i 1975 - en titel han havde til 2008, hvor han blev afløst af Københavns daværende biskop Erik Norman Svendsen.

Han var i sin tid som kongelig konfessionarius dronning Margrethes præst og sjælesørger.

Christian Thodberg var Kommandør af 1. grad af Dannebrog. Foto: Emil Ryge Christoffersen/Polfoto

I sin tid som Kongehusets præst har Christian Thodberg stået for flere store royale, kirkelige handlinger.

Det var for eksempel ham, som konfirmerede kronprins Frederik og prins Joachim.

Senere var det ham, som viede prins Joachim og grevinde Alexandra. Han døbte også begge parrets sønner, prins Nikolai og prins Felix.

Da dronning Ingrid gik bort i 2000, var det Christian Thodberg, som begravede hende. Det blev dengang beskrevet, at Christian Thodbergs stemme flere gange var ved at knække over under begravelsesceremonien.

Christian Thodbergs dødsårsag er ikke oplyst. Han efterlader sig fire børn, seks børnebørn og to oldebørn, skriver Århus Stiftstidende.