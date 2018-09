Kendt radiovært er blevet gift

Den kendte radiovært og DJ Nicholas Kawamura har i weekenden sagt ja til sin kæreste, bloggeren Trine Kjær.

Det afslører han på sin Instagram-profil.

Her har han delt et billede af sig selv sammen med sin smukke brud. I teksten til billedet lægger han ikke skjul på, at de havde et fantastisk bryllup.

'I går var den bedste dag nogensinde. Der blev grint, grædt, spist, drukket og danset. Altsammen for at fejre vores kærlighed, Trine', lyder det fra radioværten.

På Instagram har han også delt en video, hvor han danser brudevals med sin hustru. Her er det tydeligt for de fleste, at brudeparret er lykkelige over at have givet hinanden et 'ja'.

Græd meget

Til Ekstra Bladet fortæller den populære radiovært, at han og Trine Kjær havde et skønt bryllup.

- Det var simpelthen den bedste dag nogensinde. Der var fest, og der blev grædt og grint. Der var ikke en eneste tale, hvor jeg ikke græd. Det var simpelthen så rørende det hele, siger Nicholas Kawamura til Ekstra Bladet.

Bryllupsfesten blev afholdt ad to omgange. Først i et økologisk inspirationshus på Frederiksberg, hvor omkring 40 mennesker var inviteret til middag, og senere i Copenhagen Skatepark, hvor der var stor fest.

Se også: Kendt DR-vært stopper efter ti år

- Da vi ledte efter et sted at holde brylluppet, faldt vi helt for det her økologiske hus. Det er et drivhus på første sal. Men der var ikke plads til så mange, så vi måtte gå på kompromis. Derfor var det begrænset med gæster til middagen, siger han og fortsætter.

- Efter middagen blev vi så kørt videre til skateparken i party-bus, og her var der mange gæster og stor fest med dj, dans og det hele. Blandt andre Vild Smith og Emil Stabil kom og spillede. Der var vild fest, og Trine og jeg var i hvert fald ikke de sidste, der gik, siger Nicholas Kawamura med et grin.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nicholas Kawamura er mest kendt som radiovært på DR. Foto: DR

Rørt til tårer

Nicholas Kawamura er stadig rørt, selvom det er et par dage siden, at brylluppet fandt sted.

- Det var jo bare en kæmpe dag. Jeg er stadig helt høj på det. Folk var helt røde i hovederne, fordi de græd så meget. Jeg havde også selv svært ved at holde tårerne tilbage. Især da min kone tog røven på mig. Jeg troede, at min tale var indlagt som den første under middagen, men så sagde toastmasteren pludselig, at det var bruden. Jeg var helt færdig over hendes tale, fordi det var så rørende. Det var en så fin tale. Det var en god kombi af kærlighed og sjov. Det var fantastisk, lyder det fra radioværten.

Parret tager på bryllupsrejse til foråret, og det glæder de sig til.

- Vi tager til Japan, hvor vi skal besøge noget af min familie og rejse rundt, og så tager vi en lille tur til Paris snart også. Så det bliver skønt.

Forældre sidste år

Parret har været kærester siden 2013, og i efteråret sidste år faldt Kawamura så på knæ for sin Trine.

Her brugte Trine Kjær de sociale medier til at annoncere det forestående bryllup ved at vise sin guldring frem på et forlovelsesfoto, hvor hun holder Nicholas Kawamura i hånden.

Se også: Efter maratonfødsel: Populær DR-vært har fået en datter

'Han satte en ring på. En engels ansigt med en diamant på toppen. Det perfekte valg af min perfekte mand. Jeg føler mig som den heldigste kvinde i verden', skrev hun på engelsk efterfulgt af tre røde hjerter.

I sommeren 2017 blev de to forældre til en lille pige.

Stoppet på DR

Nicholas Kawamura har været en fast del af DR i ti år, hvor han har været vært på P3, men i maj i år annoncerede den folkekære radiovært, at han havde besluttet at forlade DR for at få nye udfordringer.

'Jeg har valgt at tage et stort skridt - jeg har nemlig sagt op på P3. Tiden er inde til at prøve noget nyt. Jeg skal udfordres på nye måder, så pr. 1. september i år er min tid som P3 vært slut. Der er ingen tvivl om at det er en kæmpe ting for mig og at det har krævet masser af overvejelser i flere måneder. Men beslutningen er truffet', skrev Kawamura blandt andet på sin Facebook-profil.

Se også: Se babybilledet: P3-vært skal være far for første gang

Til Ekstra Bladet fortalte han i den forbindelse, at han endnu ikke vidste, hvilke projekter der ventede ham i fremtiden.

- Jeg har brug for at prøve noget nyt. Hvad det bliver, det ved jeg simpelthen ikke endnu. Nu skal jeg til at holde møder med forskellige spændende mennesker. Jeg kunne godt forestille mig at lave tv, men radio kan jeg godt allerede nu sige er mere eller mindre udelukket, sagde Nicholas Kawamura til Ekstra Bladet.