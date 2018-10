Kendt radiovært fyret i sparerunde: Det gør faktisk ondt at blive kasseret

Besparelserne i DR koster flere hundrede medarbejdere jobbet

I årevis har Ole Tøpholm ikke bare leveret nyheder til danskerne. Ved siden af jobbet som vært på Radioavisen, har han også været fast kommentator under Eurovision.

Men han gik ikke fri, da der onsdag morgen blev fyret i alt 205 medarbejdere på DR. Det skriver den 41-årige Tøpholm på Facebook.

'I næsten 19 år har jeg nu været ansat i DR. Jeg nyder hver eneste dag. Det er sjovt og et kæmpe privilegium.

Men som følge af den store spareplan på 20% mister jeg mit dejlige job som vært på Radioavisen i DR Byen i København. Det er jeg virkelig ked af, og det gør faktisk ondt at føle sig kasseret', skriver han i et offentligt opslag.

Ole Tøpholm har aldrig lagt skjul på, at hans hjerte banker særligt for Melodi Grand Prix og Eurovision. Foto: Mogens Flindt

Fyringsrunde afsluttet på DR: Så mange stillinger er nedlagt

Tøpholm har dog fået et tilbud om en anden stilling i DR.

'I stedet har jeg fået 14 dage til at overveje en anden stilling hos DR i Næstved', afslutter han opslaget.

Tøpholm startede sin DR-karriere i 2000, hvor han arbejdede på Østjyllands Radio.

Siden har han været vidt omkring som både journalist, redaktør og vært på Radioavisen, P4 Østjylland, P4 Sjælland og P4 København og Go' morgen P3.

Udover Ole Tøpholm har også Rasmus Mark Pedersen fra P1 Orientering afsløret, at han er blandt de fyrede.

Ole Tøpholm fastslår over for Ekstra Bladet, at han ikke har flere kommentarer.

DR-medarbejdere nedlægger arbejdet