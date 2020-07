Kendt radiovært i voldsomt styrt

Den kendte 52-årige radiovært, musiker og forfatter Sanne Gottlieb sidder i øjeblikket med den ene arm i gips samt den anden arm bundet op og har store smerter.

Hun havde nemlig et voldsomt styrt, da hun lørdag aften sammen med sin stedsøn stod på skateboard på Refshaleøens Skatepark.

- Jeg var faktisk god til det lige inden styrtet og pralede lidt af det. Men jeg forklarede også, at det var lidt svært at stå på skateboard, fordi mine skosåler klæbede til brættet. Jeg havde derfor svært ved at hoppe af brættet, fortæller Sanne Gottlieb til Ekstra Bladet omkring optakten til det voldsomme styrt.

Sanne Gottlieb fortæller, at hun på et tidspunkt fik lidt mere fart i skateboardet og kørte frem mod en rampe.

- Jeg havde dog ikke lyst til at køre op ad rampen og forsøgte at dreje af til den ene side. Men i den forbindelse fik jeg for meget af min kropsvægt frem over brættet og forsøgte at hoppe af. Men skosålerne klæbede for meget til brættet, så jeg i stedet faldt forover. Jeg forsøgte at afbøde faldet med begge mine håndled, forklarer Sanne Gottlieb.

I forbindelse med det voldsomme styrt brækkede den kendte radiovært sin knogle på den ene arm samt fik en stor revne i knoglen på den anden arm.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sanne Gotlieb skal have gipsen af armen om ti dage. Og så skal armene røntgenfotograferes, så lægerne kan se, om de er helet ordentligt. Privatfoto

Lige efter det voldsomme styrt havde Sanne Gottlieb store smerter.

- Det gjorde forfærdeligt ondt. Men jeg var helt 'stoneface'. Det var så pinligt, fordi der var så mange mennesker, fortæller radioværten og tilføjer:

- Vi gik kort efter styrtet op til madboderne for at få lidt at spise. Men jeg var bleg af smerte og sagde til min bedre halvdel, at jeg var sikker på, at jeg havde brækket begge mine arme. De hang nemlig bare slapt ned langs min krop, siger Sanne Gottlieb, der efterfølgende blev kørt til Rigshospitalet, hvor hun blev behandlet for sine skader.

Sanne Gottlieb forklarer, at hun indimellem får nogle formaninger af sine venner og bekendte, hvor folk minder hende om, at hun skal huske på, at hun er 52 år gammel.

- Det er jeg nok nødt til at indse. Men jeg skal helt sikkert prøve at stå på skateboard igen. Jeg skal bare have de rigtige sko på.

På vej med ny roman

Den 52-årige Sanne Gottlieb udkom i 2018 med sin debutroman 'Sleep Stalker', der fik meget flotte anmeldelser og oven i købet fik Zentropa til at købe filmrettighederne til bogen, før den udkom.

Men netop nu er Sanne Gottlieb faktisk ved at lægge den sidste hånd på sin anden roman, der har fået titlen 'Hex'.

Hun skulle have afleveret den sidste del af bogen 1. august. Men det er altså lidt svært at skrive, når man har den ene arm i gips og den anden bundet op. Derfor har Gottlieb udskudt den sidste afleveringsdato lidt. Hun forsikrer dog, at bogen vil udkomme i maj måned næste år.

Sanne Gottlieb skulle faktisk også have været på arbejde som natvært på Radio 4 lørdag aften. Men det var hun selvfølgelig nødt til også at melde afbud til på grund af sine skader. Sanne Gottlieb var også populær som radiovært, da hun arbejdede som natvært på Radio 24syv, inden radioen lukkede.

- Jeg har dog aftalt med mig selv, at jeg igen tager på radio-arbejde onsdag nat, siger Sanne Gottlieb.