Kendt radiovært skal giftes - for tredje gang

Den kendte radiovært Mai-Britt Vingsøe smiler ekstra stort for tiden. Hun skal nemlig giftes med sin 35-årige kæreste, Ole Haugård, til sommer.

Det fortæller hun til ugebladet Her&Nu.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Nova-værten de glædelige nyheder.

- Det er rigtigt, at jeg skal giftes. Det kommer til at ske i august i Stenløse Kirke og bliver et sommerbryllup. Det bliver ikke et megastort bryllup, men med et almindeligt antal gæster, siger hun til Ekstra Bladet.

Ifølge radioværten gik Ole Haugård, som hun har dannet par med i tre år, på knæ nytårsaften.

- Vi skulle springe ind i det nye år, og så gik han ned på knæ. Jeg sagde selvfølgelig ja, siger hun.

Mai-Britt Vingsøe er vært på 'Go' Nova' sammen med Dennis Ravn og Signe Krarup. Foto: Jonas Olufson

Børnene jubler

Mai-Britt Vingsøe har tre børn fra tidligere forhold, og de er glade for, at deres mor snart skal giftes.

- De glæder sig og er glade på vores vegne, lyder det fra radioværten.

Selvom Ole Haugård, der til daglig arbejder med motorsport, er en del yngre end 49-årige Vingsøe, så betyder ægteskabet ikke, at der er børn på vej. Det til trods for at Ole Haugård ikke har nogen børn.

- Nej, er du sindssyg. Jeg bliver 50, og jeg har tre. Og med de tre pragteksemplarer behøver man ikke flere, siger Mai-Britt Vingsøe til Her&Nu.

Gift to gange før

Som bekendt er tredje gang ofte lykkens gang, og det vil vise sig, om det samme er tilfældet for Mai-Britt Vingsøe.

Ægteskabet med Ole Haugård bliver nemlig radioværtens tredje.

I 2003 blev hun skilt fra racerkøreren Jason Watt, som hun har tvillingerne Filuca og Noah med. I 2007 blev hun gift med Brian Andersen, som hun i 2008 fik datteren Tillie med. De to blev dog skilt igen i 2015.

Dengang annoncerede hun selv skilsmissen på Facebook.

'Inden rygterne løber løbsk, tænker jeg selv at melde ud. Efter otte års ægteskab er Brian og jeg blevet enige om at blive skilt. Vi er to mennesker, der desværre, som så mange andre, er vokset fra hinanden i årenes løb. Hverken porcelæn eller antikke mingvaser er gået tabt i processen. Et kærlighedsforhold, der langsomt transformerede sig til venskab, forbliver et venskab på trods af skilsmissen. Heldigvis', skrev Vingsøe i den forbindelse.

Vingsøe har dog trods skilsmisserne stadig mod på kærligheden og siger ja til sin Ole om et par måneder.