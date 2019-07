Kendt radiovært skifter til konkurrenten

'Jeg har fået det, man kalder et tilbud, man ikke kan modstå.'

Sådan skriver den 34-årige radiovært Iben Maria Zeuthen, der blandt andet står bag forårets kontroversielle interview med Ghita Nørby, på sin Instagram-profil.

Efter otte år på Radio24syv har hun besluttet sig for at skifte til P1 fra 1. september, selvom hun understreger, at hun har været meget glad for jobbet på taleradioen.

'Jeg behøver ikke at sige at jeg ikke et eneste sekund har følt mig overflødig eller kedet mig i løbet af de seneste otte år på 24syv. Jeg har været så opslugt. Og ikke mindst har jeg haft et meget nært samarbejde med mine redaktører Mikael og Mads', forklarer hun.

Når hun så alligevel stopper, skyldes det blandt andet Radio24syvs uafklarede fremtid.

'En af grundene er selvfølgelig, at 24syv går en usikker fremtid i møde. Den anden grund er, at P1 de seneste år har oprustet med det sygeste hold og de flotteste produktioner, for ikke at tale om at jeg får en af DR's mest kreative, inspirerende og vidende redaktører som bliver knyttet helt tæt på mine programmer', forklarer hun.

Nye sider af skandale-interview

I foråret blev det besluttet, at Radio24syvs redaktion skal ligge mindst 110 kilometer fra København, og derfor besluttede radiostationen for ikke at ansøge om at få deres sendetilladelse forlænget, når den udløber 31. oktober.

I stedet kan radiokanalen fortsætte som dab-radio.

Nu tyder meget dog på, at der ikke længere er flertal for medieforliget, der er gennemført af den tidligere VLAK-regering.

