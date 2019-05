Kendt realitypar går fra hinanden

Kærligheden er bristet for det kendte realitypar Chloe Ferry og Sam Gowland kendt fra 'Geordie Shore'.

De to mødte hinanden under optagelserne til det populære realityprogram og er siden flyttet sammen, har fået en hund og talte endda om at få et barn sammen.

Men alle de planer er nu tilsyneladende gået i vasken.

På Instagram bekræfter Chloe Ferry nemlig, at de to for nylig er gået fra hinanden.

'Det er hårdt for mig at sige det her, men Sam og jeg er gået hver til sit. Vi er stadig venner. Ting fortsætter som normalt', skriver hun på Instagram.

Vil tænke på sig selv

På Twitter har hun ligeledes givet en kommentar til bruddet.

'Til tider i livet er du bare nødt til at tage et skridt tilbage og tænke på dig selv. Det er vildt, hvordan ting kan være så perfekte, og så er det pludselig væk så hurtigt. Det er tid til at starte en ny tid i mit liv', skriver hun blandt andet.

Sam Gowland har været væsentligt mere stille om bruddet på sine sociale medier, hvor han dog takker sine fans og følgere for at sende ham kærlige beskeder i en svær tid.

Indtil for nylig har parret da også med glæde delt billeder af og med hinanden på deres sociale medier. Chloe har endda for en måneds tid siden joket med, at parret snart skulle giftes.

'For at være ærlig, så ved jeg ikke, om jeg vil gifte mig med Sam længere, efter jeg har set hans evner i ballondans. Jeg har aldrig set noget lignende', skrev hun med en ironisk tone på sine sociale medier.

Parret begyndte at date i oktober 2017, efter Sam Gowland var blevet en del af castet i 'Geordie Shore'. Her vandt de hurtigt seernes hjerte med deres bramfrie forhold, hvor de for åben skærm ikke lagde skjul på, at også realitystjerner prutter, bøvser og har vilde skænderier.

