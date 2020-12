Kendt skuespiller i skænderi til BLM-demonstration

Da der tirsdag blev afsagt dom i sagen om mordet på Philip Mbuji Johansen i Rønne på Bornholm, var der mødt to parter op på Store Torv i den bornholmske hovedstad.

Fortolkningen af af drabet er parterne stadig uenige om, hvor Black Lives Matter på den ene side mener, at drabet var racistisk motiveret hatecrime, mens mod-demonstranterne mener, at Philip Mbuji Johansens død bliver misbrugt for at få omtale.

Bwalya Sørensen om dommen i sagen om drabet på Bornholm, 01.12.20

Blandt Black Lives Matter-demonstranterne var den danske skuespiller Karl Bille, der har fælles bekendte med Philip Mbuji Johansen.

Det var også en tydelig rørt skuespiller, der her til aften talte med Ekstra Bladet.

- Der er ikke nogen, der kan fortælle mig, at det ikke har noget med racisme at gøre. Det er så primitivt og så unuanceret. Jeg elsker mit land, Danmark. Jeg vil gerne have, at alle, der er her, føler sig hjemme.

Karl Bille i samtale med mod-demonstranterne i Rønne.

Skænderi med mod-demonstranter

En video viser, hvordan Karl Bille kommer i et højlydt skænderi med mod-demonstranterne om, hvorfor de er der.

- Vi er lige kommet ud af bussen for at lave vores aktion, og så er der en hel masse unge mennesker, der står og råber og skriger, at vi skal skride hjem.

- De råber 'Hakuna Matata', og så står de og siger, at de ikke er racister. Hvis man står og råber sådan noget og bagefter siger, man ikke er racist, så er der noget i vejen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det var Bwalya Sørensen, der ledte kampråbene i demonstrationen i Rønne.

Den 49-årige skuespiller følte sig nødsaget til at konfrontere mod-demonstranterne. Når han ser tilbage på det, skulle han have ignoreret dem.

- Jeg følte, at jeg var nødt til at gå over til dem, og sige: 'hey, vi er også mennesker'. Det skulle jeg måske have ladet være med, og bare ignoreret dem, men sådan er jeg ikke, fortæller han samtidig med, at han også fortæller, at han følte, at han blev truet flere gange.

- Jeg kunne ikke finde på at holde min kæft. Det er meget vigtigt for mig at være her.

Danmark ser ikke racisme

Karl Bille mener ikke, at vi i Danmark ser racisme. Det eksisterer ikke for myndighederne eller medierne. Derfor demonstrere han med Black Lives Matter-bevægelsen.

- Danskere, medier og politiet har travlt med at sige, at det ikke er racisme. De pakker det ind i noget, de kalder racistisk motiveret, og så bliver det sådan en lille brik.

- Retsstat eksisterer ikke for dem med mørk hud, som bliver udsat for forfærdelige racistiske overgreb - både verbalt og fysisk. Man lader ikke racisme slippe ind i systemet. Det er som om, der er en fornægtelse fra højre til venstre.

De to brødre, der slog Philip Mbuji ihjel, er begge tirsdag blevet straffet med 14 års fængsel.