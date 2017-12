Kendt skuespiller: Kvinder er psykisk manipulerende

Gæt en verdensstjerne: Hvem gemmer sig bag masken?

Hvis du følger med i TV 2s julekalender 'Tinkas juleeventyr', har du oplevet ham som onde kronprins Fileas. Tidligere har han blandt andet medvirket i 'Lærkevej' og 'Borgen'.

Men udover at være skuespiller er Christian Tafdrup også instruktør - og snart aktuel med filmen 'En frygtelig kvinde', der med hans egne ord handler om alt det frygtelige, kvinder gør ved mænd i parforhold - set fra mandens synspunkt.

- Den handler om, hvor meget kvinder undertrykker mænd på en meget psykisk manipulerende og meget subtil måde, og hvordan mænd bliver kastreret og mister sig selv og deres maskulinitet. Det er baseret på mange virkelige hændelser, men det er også en komedie, så den er med et glimt i øjet. Jeg tror, at både mænd og kvinder vil kunne genkende rigtig meget, fortalte han til Ekstra Bladet, da vi mødte ham til pressemøde for 'Tinkas juleeventyr'.

Christian Tafdrup til pressemøde for 'Tinkas juleeventyr'. Foto: Mogens Flindt

Han beskriver det klassiske scenarie, hvor en mand og en kvinde mødes, bliver vildt forelskede og flytter sammen.

- Og så går der ikke lang tid, før hun skal have plads til alle sine sko og får dig til at smide cd'erne i kælderen. Den frygtelige kvinde har jo tit en pointe, men mange mænd føler alligevel, at de bliver 'overrulet'. Det er helt almindelige hverdagssituationer, som jeg også har oplevet med kvinder – hvordan de langsomt piller dig og får dig til at være den mand, de har for deres indre blik. Og når du så bliver den mand, de vil have, så vil de slet ikke have dig, forklarede han.

- Kvinder har en eller andet udspekulerethed, der er meget subtil, så manden nærmest ikke opdager, at han bliver pillet fra hinanden. Før det er for sent, selvfølgelig, tilføjede han.

Situationerne fra filmen er både hentet fra den 39-årige Tafdrups eget liv og fra observationer rundt omkring.

- Jeg har også set på folk i parforhold, når de køber ind. Hvordan hun skal bestemme det hele, og det er en test, om man vælger den økologiske eller den fuldfede yogurt. Der er rigtig mange af de der helt almindelige ting, som simpelthen er så generelle, vurderede han.

I velfungerende parforhold

Med de udtalelser om kvinder kan det være nærliggende at tro, at Christian Tafdrup har brændt sig gevaldigt på det modsatte køn, men det er langt fra tilfældet, forsikrede han:

- Jeg er i et meget velfungerende forhold, og vi har endda en datter. Min kæreste har jo også læst manuskriptet og bidraget til det. Filmen er ikke så provokerende, som den lyder – den er mere tankevækkende. Vi er jo forskellige mænd og kvinder, og når vi støder sammen i et forhold, er det tit mændene, der går under.

Tafdrup, der danner par med Natalie Toro Stokholm, som han har en toårig datter sammen med, understregede, at han - trods de kontante udmeldinger - faktisk 'måske i virkeligheden er lidt af en feminist'.

- Det vil man også opleve, hvis man ser filmen. Det er jo en fantastisk dygtig kvindelig hovedrolle, og jeg tror egentlig, at filmen med kærlighed beskriver nogle almene ting om køn. Selvfølgelig er den også udfordrende at se, men jeg fortæller bare sandheden, slog han fast.

'En frygtelig kvinde' har premiere 25. december.