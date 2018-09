Kendt skuespiller sælger luksus-sommerhus: Det tjener hun

Selvom Hella Joof har måttet slå over en million af prisen på sit sommerhus, har hun stadig masser at rutte med

Går den, så går den, men det gjorde den desværre ikke helt for Hella Joof.

Den 55-årige multikunstner satte i 2016 sit nybyggede sommerhus i ferieområdet Hornbæk nord for København til salg for fem millioner kroner.

Nu er huset langt om længe solgt, men ikke for den pris, Hella Joof indledningsvist forlangte.

Af skødet fremgår det, at de nye købere har givet håndslag på at købe fritidshuset for 3.850.000 kroner.

Selvom det ikke var i tilstrækkelig grad, indså Hella Joof allerede inden salget, at fem millioner var for dyrt i forhold til markedet og slog i januar 2018 en halv million kroner af prisen.

Drømmehuset

Hella Joof købte huset i 2002 for 1,8 millioner kroner.

Bebyggelsen spredte sig over 81 kvadratmeter, men var ikke helt det rigtige for Joof.

Således optog hun seks år senere et realkreditlån på tre millioner og fik sit drømmehus opført i sort træbeklædning, med hvide vinduer og glaserede teglsten.

Hella Joofs sommerhus rummer 100 kvadratmeter fordelt på fire værelser, entre og et stort toilet med jacuzzi og brusekabine. Foto: Brix Westergaard

Under konstruktionen blev boligarealet udvidet til 100 kvadrameter. Joof valgte at få kvadratmeterne fordelt på fire værelser, herunder et kæmpe køkken-alrum.

Fra sin nye overdækkede terrasse fik hun også udsigt til det naturskønne bakkeområde Rusland, og Pandehave å føjer blot til idyllen.

Smertende farvel

Joof har ikke ønsket at medvirke i denne artikel, da hun er ramt af travlhed.

'Jeg skal lave en masse presse vedr. bog og film. Så sommerhussalg gør sig ikke gældende i prioriteringen', skriver hun i en mail til avisen.

Hun har dog tidligere udtalt, at det var hårdt for hende at skille sig af med sommerhuset, men det var en nødvendighed efter hendes seneste opkøb.

I 2015 erhvervede hun og lægen Henrik Jebsen, som hun giftede sig med tre år forinden, en 472 kvadratmeter stor gård vest for Skibby i Frederikssund Kommune med tilhørende 14 hektar land for 8.918.000 kroner.

Tjener penge igen

Mens Hella Joof har måttet gå betragteligt ned i pris ved salget af sommerhuset, tjener hun penge andre steder.

Hendes anpartsselskab, Boomstar ApS, endte med et overskud på 1.857.000 kroner efter skat i 2017 og en egenkapital på 3,5 millioner, efter det året forinden var i underskud.

Overskuddet på de knap to millioner kroner lod hun stå i firmakassen. Det skyldes måske, at der i løbet af året sammenlagt blev trukket 427.331 kroner ud af firmaet i form af løn og gager.

Det vides ikke, hvem der er på lønningslisten, men over for CVR-registeret har hun specificeret, at der kun er én ansat i firmaet.

Udover sit anpartsselskab ejer Hella Joof et i enkeltmandsfirma, der på grund af virksomhedsformen ikke skal offentliggøre regnskaber.

Desuden har hun andele i et selskab, der driver et solkraftvært i Tyskland og et interessentskab, der ejer en ejendom købt for 5.165.000 kroner i Aarhus.