Kendt smykkedesigner giver millionnedslag på bolig

Det er ikke kun i stormagasiner og i hovedgadens forretninger, at man her i januar kan få pengene til at række lidt længere, hvis man går efter procent-skiltene.

Også på boligmarkedet er en stribe ejendomme nemlig sat ned i pris - deriblandt også den kendte smykkedesigner Josephine Bergsøe og kæresten Troels Seidenfadens eksklusive villa i København-forstaden Lyngby.

Sidste år sendte parret deres 278 kvadratmeter store villa på markedet for 13,5 millioner kroner, men nu kan du få det blåmalede hus syv procent billigere, hvilket altså svarer til en rabat, der beløber sig til en rund million kroner.

Det skriver boligsiden Boliga.

Foto: Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen

Knap 300 kvadratmeter

Huset fordeler sig på otte værelser, der ifølge salgsopstillingen fra Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen, som har huset til salg, blandt andet er indrettet med en soveafdeling i hver sin ende af bygningen.

Den ene ende rummer flere soveværelser og er eksempelvis oplagt til at huse hjemmets teenagere, mens den anden giver mulighed for at trække sig tilbage i et soveværelse med tilhørende badeværelse og walk in-closet.

Huset ligger ud til Mølleådalen og er gennemgribende renoveret i 2013 - året efter parret ifølge Boliga.dk overtog adressen i Lyngby.

Gennem sin karriere har Josephine Bergsøe, der driver smykkefirmaet Bergsøe, blandt andet gjort sine unikke smykker bemærket på prominente personer som Meryl Streep, Halle Berry og Jeremy Irons - ligesom hun også har haft smykker udstillet på museer og gallerier i ind- og udland.

