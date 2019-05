Kendt spindoktor: Parti stjæler hans slogan

Det er ikke nemt at finde på et godt slogan, men tyveri kan jo forenkle processen

Tirsdag aften entrerede partiformænd og -kvinder i rockstarstil Københavns Hovedbanegård inden TV2’s partilederrunde.

På vej ind i studiet på banegården blev politikerne med skilte og tilråb hyldet af deres ungdommelige følgere.

Alternativ Ungdom tilskyndede 'grønt håb', DSU prædikede 'velfærd først', mens Radikal Ungdom med lilla bogstaver på hvide skilte satte kursen 'ikke til højre, ikke til venstre, men fremad'.

Sloganet ligger godt i munden.

Måske også for godt, for de har ikke selv fundet på det. Det er tyvstjålet.

Det blev egentlig til i 2007 under trykket stemning i partilokalerne hos det tidlige Liberal Alliance, Ny Alliance.

Partiet bestod af udbryderne Naser Khader og Anders Samuelsen fra de radikale og Gitte Seeberg fra konservative.

Det spæde partis spindoktor, Rasmus Jønsson, plæderede insisterende for sloganet i en tidspresset diskussion.

Optrinnet ses i Christoffer Guldbrandsens dokumentar om Ny Alliance, 'Dagbog fra midten'.

- Ikke til højre, ikke til venstre, men fremad! Den synes jeg, at du kunne fyre godt af i fjernsynet, ser man ham forhåbningsfuldt sige til Anders Samuelsen i filmen.

Ville stjæle

Men Rasmus Jønsson talte for døve ører.

Partiets konservative islæt, Gitte Seeberg, var med på idéen. Anders Samuelsen og Ulla Østergaard var ikke.

De insisterede i stedet på at kopiere et af Venstres to tidligere slogans 'tid til fornyelse' og 'tid til forandring'.

Jønssons ide blev skrottet, men i dag, mere end et årti senere, har sloganet altså fået liv igen.

Rasmus Jønsson, der nu arbejder for kommunikationsbureauet MU:ST, synes, genkomsten er sjov.

- Jeg tror, at Macron tog det først, da han kom til - der lod han sig inspirere, siger Jønsson og griner.

Fri afbenyttelse

Rasmus Jønsson noterer sig, at Radikal Ungdom synes, at sloganet er godt.

- Jeg synes, at det er et godt slogan til politik. Jeg tror, at mange vælgere synes, at det vigtigt at se fremad.

- Det passede godt til Ny Alliance dengang, fordi det var et midterparti, der skulle bygge bro mellem blokkene, siger han.

Den tidligere spindoktor har ikke tænkt sig at komme efter hverken Radikal Ungdom eller Macron.

- Det er til fri afbenyttelse, siger han.