Kendt sundhedsguru konkurs

Sundhedsguruen Caroline Fibæk har begæret sin konsulent- og undervisningsvirksomhed, der blandt andet tilbyder kurser og uddannelse inden for komplementær hormonterapi, konkurs.

Det bekræfter advokat Lars Bentsen, der er kurator i boet.

Caroline Fibæk har over 12.000 følgere på Instagram og er fast sundhedsekspert hos Alt for damerne. Hun har også udgivet bogen 'Hormonel Harmoni', der skal frigøre kvinder fra blandt andet hedeture, pms og yoyo-vægt.

Lars Bentsen fortæller, at coronakrisen pressede Caroline Fibæk til at begære sit eget selskab konkurs, da hun ikke længere kunne betale sine omkring fem ansatte.

Som udgangspunkt er ansattes løn dækket af Lønmodtagernes Garantifond, hvis deres arbejdsgiver går konkurs.

- Hun har været ramt af coronakrisen ligesom mange andre. Det er ikke nemt at gennemføre undervisning i disse tider, og foredrag er ligeså problematisk. Derudover underviser hun også sundhedsfagligt personale, og det offentlige Danmark har lukket ned for efteruddannelse.

- Har hun trukket løn ud til sig selv for nylig?

- Det kan jeg ikke udtale mig om endnu, for jeg har ikke fået kontoudtog endnu, siger Lars Bentsen.

Han oplyser, at selskabet har kontorinventar, som skal afhændes i forbindelse med konkursen.

Tyede til sociale medier

Konkursramte Caroline Fibæk ændrede navnet på sin virksomhed tilbage i august, hvor den hed Caroline Fibæk. Siden 20. august har den heddet Parvati. Selskabet er blevet drevet med overskud i alle fire regnskabsår. Det største overskud var i 2017 og talte 485.000 kroner før skat. Selskabet havde før konkursen en egenkapital på knap en million kroner.

Ekstra Bladet har de seneste dage forsøgt at få en kommentar til konkursen fra Caroline Fibæk, der dog ikke har besvaret henvendelserne. I stedet har hun tyet til Facebook, hvor hun blandt andet skriver:

'min advokat ringede her til aften og informerede mig om, at BT har opsnappet historien om konkursen og bringer historien. Det er vigtigt for mig, at I hører historien fra mig først.'

Efter at have ytret ærgrelse over, at nyheden ikke kunne vente til makeuppen var lagt 'men sådan skulle det ikke lige være', fortæller hun, at det er hendes driftsselskab, der er gået konkurs, mens hendes andre selskaber er under rekonstruktion. Caroline Fibæk, der blandt andet tilbyder kurser indenfor 'komplementær hormonterapi', giver i en tilhørende video covid-19 skylden for konkursen.

- Efter corona er det jo nærmest blevet forbudt at tage efteruddannelse, for i de fleste regioner skal de sundhedsprofessionelle stå til rådighed for sundhedssystemet. Det gør det immervæk meget svært. Udover det så er størstedelen af vores andre kunder de små erhvervsdrivende. De små behandlere har været hjemsendt i rigtig lang tid og har haft lukket klinikken, siger hun i videoen, hvor hun fortsætter:

- Mange har ikke kunnet få fat i hjælpepakkerne heller. Så det er ikke et miljø at kunne sælge længerevarende kurser i. Og slet ikke af en volume og intensitet, som vores er. Og det har jeg jo ikke rigtig villet gå ned på.'

Får konsekvenser

Hun fortæller videre, at hun i sin forretning havde faste månedlige udgifter for 300.000 kroner til blandt andet lønninger. De, der har købt og betalt for kurser hos Caroline Fibæk, skal nok få, hvad de har betalt for, forsikrer hun.

- Når hele konkursen er opgjort, overtager jeg mine egne aktiver i et andet selskab, jeg ejer, og kan køre dem videre derfra. Men det kommer til at have nogle konsekvenser for uddannelsen, for jeg kan ikke komme til at køre flere hold, og jeg har ikke nogle ansatte. Der er kun mig tilbage, alle er blevet fyret, fortæller hun og beder om tid 'til at komme på fode igen'.

- Men så har jeg en god plan for uddannelsen. For jer, der er i gang lige nu, der vil det betyde, at I vil modtage onlineundervisning i et godt stykke tid, men det vender jeg tilbage til, siger hun og beder om folks forståelse.