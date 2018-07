Kendt tv-kok skal giftes: Jeg skylder hende en rigtig ring

Den 36-årige tv-kok Gorm Wisweh gik ned på knæ og friede til sin 33-årige kæreste Charlotte Kjeldbjerg igennem otte år tilbage i april måned. Frieriet skete under en romantisk middag på Henne Kirkeby Kro ved Henne tæt på Skjern.

Det siger han i en kort vending til Billed-Bladet.

Se også: God stil Gorm: Ingen stjernenykker hos pizza-kongen

Til Ekstra Bladet uddyber den tidligere 'Vild med Dans'-deltager, at han meget spontant valgte at gå på knæ. En snak om det smarte ved at blive gift endte med uforglemmelig aften.

- Jeg ved, at det lyder uromantisk. Vi sad bare og talte, og så sagde jeg lidt henkastet over bordet: 'Vi burde også bare gifte os'. Så kiggede Charlotte over på mig og sagde: 'Aarh, det er vist ikke sådan, du gør det'. Så måtte jeg finde på noget derfra, siger Gorm Wisweh med latter i stemmen til Ekstra Bladet.

Ring af stanniol

Til Charlotte Kjeldbergs store overraskelse fandt tv-kokken på noget helt specielt med hensyn til en spontan forlovelsesring.

- På restauranten gik jeg ud til tjeneren og bad om noget stanniol, så jeg kunne lave en ring. Det tror jeg, at hun synes var meget sødt. Hun sagde jo ja og grinede og smilede.

- Jeg timede det jo også hen imod slutningen af middagen, så vi havde begge fået lidt vin, og så falder den spontane kreativitet i lidt bedre jord. Men jeg skylder hende nok en ring af finere metal på et tidspunkt, kan jeg godt fornemme på det hele, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet.

Gorm Wisweh er stifter og medejer af 'Gorms Pizza'. Han har også derudover været kok på 'Go' Morgen Danmark' i en årrække. Foto: Linda Johansen

Brylluppet kommer med stor sandsynlighed til at foregå over to omgange. Senere på året vil parret nok blive viet på rådhuset, men en stor fest er i støbeskeen til næste år. Intet er dog helt fastlagt endnu grundet en travl sommer.

Gorm Wisweh har dog et specielt sted i tankerne til festen.

- Lige nu vil jeg gerne have, at festen skal holdes på Bornholm, da jeg føler mig hjemme (Gorm er født på Bornholm, red.), og der er smukt på øen.

- Charlotte har dog nok også en idé om, hvordan og hvor festen skal foregå, så det bliver nok kompromisets kunst, slår han fast.

Gorm Wisweh og Charlotte Kjeldbjerg har to børn sammen på tre og fire år.

Gorm Wisweh er i øjeblikket aktuel i TV2-programmet 'To kokke og...' med kokken Magnus Sonne.

Tv-kokken deltog i 'Vild med Dans' i 2016, hvor han dansede med Sofie Kruuse.

Rig på mad: Så meget tjener landets tv-kokke