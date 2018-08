Kendt tv-læge uhelbredeligt syg af kræft: Nu tager hun KÆMPE chance

Tv-lægen Charlotte Bøving, der blandt andet er et velkendt ansigt på DR, fik for to år siden konstateret uhelbredelig kræft i tyndtarmen og bughulen.

Beskeden fra lægerne var på daværende tidspunkt langt fra positiv. Kræften var uhelbredelig, og der var således ikke mulighed for, at Charlotte Bøving ville blive erklæret rask - nogensinde.

Men nu er der opstået nyt håb hos Charlotte Bøving. Hun er nemlig blevet tilbudt en operation, som kan gøre, at hun kommer sygdommen helt til livs.

Til Ekstra Bladet fortæller Charlotte Bøving, at hun for et par uger siden blev ringet op af en tysk læge, der havde læst hendes biografi og mente, at hun kunne blive tilbudt en operation, som måske kunne gøre hende rask.

- Jeg har jo skrevet en biografi, og den var der så en tysk læge, der havde læst, og hun var kommet frem til, at man simpelthen måtte kunne gøre det bedre i forhold til min behandling, og hun ringede derfor til mig og fortalte, at hun mente, jeg kunne blive opereret og blive rask. Jeg fik så en 'second opinion' på hospitalet i Århus efterfølgende, og de mente også, at jeg kunne blive opereret, og at jeg dermed kan blive rask, siger den glade tv-læge til Ekstra Bladet.

Den kendte tv-læge nægter at give op. Foto: Jonas Olufson

Risikabel operation

Operationen er dog langt fra uden risiko, og selvom lægerne er positive, er der mulighed for, at operationen ikke vil gavne Charlotte Bøving.

- Jeg har to små metastaser, og det er dem, som lægerne mener, at de kan fjerne. Men de er så små, at der faktisk er en risiko for, at de slet ikke kan finde dem, og at de så bare er nødt til at lukke mig sammen igen, siger Charlotte Bøving, der dog understreger, at hun efter en del overvejelse alligevel har valgt at sige ja tak til operationen.

- Det er en risiko, jeg er villig til at løbe for at blive rask. Alternativet er jo bare, at jeg venter på, at kræften spreder sig, siger hun.

Charlotte Bøving fortæller, at det var helt surrealistisk, da hun modtog opkaldet fra den tyske læge. I sit hoved havde hun nemlig for længst indstillet sig på, at der ikke var mere at gøre ved sygdommen.

- Jeg tænkte simpelthen, at det var for godt til at være sandt, da hun ringede. Når det så er sagt, så tør jeg næsten ikke tro på det. Jeg forholder mig til virkeligheden, og hvis det lykkes, så er det helt fantastisk, men det er ikke uden risiko, og det er heller ikke med de bedste odds, for metastaserne kan være svære at finde, men jeg håber og tror på det bedste, siger hun med et smil.

Sygemeldt i måneder

Ifølge Charlotte Bøving vil hun være sygemeldt i en lang periode efter den omfattende operation, og hun forsøger derfor at afslutte alle sine projekter, inden hun lægger sig under kniven.

- Alt efter hvordan det går, bliver jeg sygemeldt i fire-seks uger. Derfor sørger jeg for, at jeg har gjort alle de ting, jeg skal, inden. Jeg er i gang med optagelserne til flere tv-programmer, og jeg har også en række foredrag, jeg skal have gjort færdigt, så jeg har meldt, at jeg er klar til operation i november, siger hun og fortsætter.

- Jeg træner jo en masse, og jeg er i mit livs form lige nu, men jeg vil selvfølgelig gøre alt, jeg kan, for at være i bedst mulig form inden operationen, så lægerne har de bedste forudsætninger for at operere mig, og så håber jeg på det bedste.

Selvom Charlotte Bøving er alvorligt syg, så lader hun bestemt ikke sygdommen begrænse hende.

- Jeg arbejder jo røven ud af bukserne, og jeg lader på ingen måde sygdommen stoppe mig. Jeg er i gang med at lave programmer om psykopater, og så starter jeg også nye optagelser til 'Lægen flytter ind' snart. Derudover har jeg jo også mine foredrag. Så jeg har masser af kampgejst og knald på.

- Og så er det vigtigt at sige, at hvis det her lykkes, så er jeg simpelthen den gladeste tv-læge i verden, og så vil jeg simpelthen være så taknemmelig. Men jeg er meget ydmyg omkring det.