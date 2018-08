Kendt tv-mand indrømmer: Jeg smugler stoffer

Thomas Heurlin smugler stoffer, og det er han bestemt ikke bange for at sige højt

I slutningen af juli kom det frem, at radioværten René Fredensborg blev fyret fra sit job på Radio24syv, fordi han havde placeret euforiserende stoffer i en autocamper, som en kollega skulle køre til Folkemødet på Bornholm.

Den sag blev fredag diskuteret i programmet 'Det vi taler om' på Radio24syv, hvor den kendte tv-producent og journalist Thomas Heurlin og radiovært Dan Rachlin var en del af panelet.

Her fortalte Thomas Heurlin, at han også selv har smuglet stoffer flere gange.

- Han (René Fredensborg, red) skal jo gøre, som han siger, han plejer at gøre: Altså smugl det selv. Tag det selv. Altså jeg har da også smuglet masser, og jeg tror da også, at Dan har, lyder det fra Heurlin i programmet.

Til det svarede Dan Rachlin:

- Jamen, det kan jeg da godt sige, hvis det ikke lige er Thailand eller USA, hvor jeg kan komme i fængsel, så har jeg altid en lille rygeklump med et eller andet sted.

Thomas Heurlin er blandt andet kendt for tv-udsendelserne 'Restaurant bag tremmer', 'Mormors bordel', 'Liebhaverne', 'Bandekrigerne' og 'Par på prøve' og er derudover ophavsmand til Copenhagen TV Festival. Foto: PR Foto

Smugler stadig

Thomas Heurlin har tidligere stået frem offentligt og fortalt, at han har taget stoffer, siden han var 13-14 år. Det har han blandt andet gjort i en lang række interviews og en dokumentarserie om kendtes misbrug på TV2, som han selv producerede.

Da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen søndag formiddag, indrømmer han da også gerne, at han har smuglet stoffer, og stadig gør det.

- Jeg har flere gange stået frem og sagt, at jeg tager stoffer og har gjort det længe. Jeg er tilhænger af vores retssystem og vores love, men jeg mener samtidig også, at det er mit eget valg, om jeg vælger at tage stoffer, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter.

- Jeg har flere gange haft stoffer i form af cannabis med over grænsen til eget forbrug, når jeg for eksempel har været i Spanien eller i Portugal. Når jeg rejser, har jeg altid stoffer med fra Danmark.

Ifølge Thomas Heurlin er det dog ikke altid gået helt gnidningsfrit.

- Jeg er blevet taget en enkelt gang ved grænsen til Frankrig, hvor jeg havde en klump hash med, og jeg fik en bøde. Men den oplevelse har ikke gjort, at jeg er bange for at gøre det i fremtiden, lyder det fra Heurlin.

Da Ekstra Bladet får fat i Dan Rachlin for at spørge ind til hans udtalelser i radioprogrammet, er han langt mindre snakkesalig end Thomas Heurlin.

- Det er jo en joke, og folk, der ikke kan se det, er dumme. Flere kommentarer har jeg ikke til det, lyder det kortfattet fra Dan Rachlin, der tidligere offentligt har fortalt, at han i en periode røg hash dagligt.

Dan Rachlin var ikke meget for at tale om sagen, da Ekstra Bladet fangede ham over telefonen. Foto: Peter Gravesen

Vil ikke opfordre

Thomas Heurlin er ifølge ham selv godt klar over, at han bryder loven ved at smugle stoffer - alligevel har han ikke de store skrupler.

- Jeg er da heller ikke glad for, at jeg er nødt til at bryde loven. Jeg er jo kriminel set med vores systems øjne, men jeg mener, at det er mit eget valg, om jeg vil benytte mig af stoffer for at få en rus. At ryge en joint er jo langt mindre skadeligt end at drikke alkohol, så jeg synes ikke, det er noget problem.

- Jeg mener samtidig, at politikerne burde fokusere mere på at lave tiltag, som forhindrer, at så mange mennesker drikker for meget alkohol, i stedet for at fokusere på sådan en som mig, som nyder en joint i ny og næ.

- Men er du ikke bange for, at du opfordrer folk til at bryde loven og enten tage stoffer eller smugle, når du står frem og fortæller sådan noget i et radioprogram, som mange mennesker lytter til?

- Der er sikkert mange, der vil mene, at jeg opfordrer til, at man gør noget ulovligt eller reklamerer for at tage stoffer ved at komme med de her udtalelser, men det mener jeg ikke. Jeg vil aldrig opfordre nogen til at gøre noget ulovligt.

- Men jeg vælger at være åben omkring det, fordi jeg gerne vil vise, at man ikke behøver at være helt væk eller være fortabt, fordi man tager stoffer. Jeg har taget stoffer i mange år, men jeg ser mig ikke som afhængig eller misbruger. Jeg kan sagtens fungere helt normalt, lyder det videre fra Heurlin.

Han fortæller samtidig, at sagen om René Fredensborg var en god anledning til at komme ud med sit eget budskab.

- Jeg følte, at det var passende at komme med mit synspunkt i den anledning. Når det så er sagt, så vil jeg gerne understrege, at jeg synes, det er meget usympatisk at få folk til at smugle stoffer for en, uden at de ved det, som Fredensborg har gjort. Hvis man vil smugle stoffer, må man gøre det selv, lyder det afsluttende fra Thomas Heurlin.