Kendt tv-vært får nyt job: - Det er en drengedrøm

Den kendte tv-vært, skuespiller og forfatter Jacob Riising er nu klar til at udleve sin 'drengedrøm' som vært på sit eget talkshow ’Riising Late Night’ på Kanal 5 til efteråret.

- Det er genialt. At få sit eget late night talkshow er en drengedrøm, der går i opfyldelse for mig. Det er ligesom at få sin egen baby, som man kan pusle om og præge, siger Jacob Riising til Ekstra Bladet.

Jacob Riising var i 2014 vært på Dansk Melodi Grand Prix sammen med Louise Wolff og i 2015 med Esben Bjerre. Foto: Olivia Loftlund

Programmet bliver 'hyggeligt og sjovt', når to kendte mennesker fortæller om deres passion for ting og sager. Gæsterne vil blandt andet afsløre deres største forbier og deres nørdede hobbyer, samtidig med at de bliver udsat for quizzer og andre af Riisings skæve påfund.

- Det bliver hovedsagligt komikere, skuespillere og popstjerner. Jeg har et ret stort arkiv af mennesker. Så jeg trækker på en velvillighed blandt dem, fortæller Jakob Riising, der selv har fået ideen til den store lokumsquiz. Her kan intetandende gæster på offentlige toiletter vinde flybilletter og andet 'lort'.

- Når jeg står uden for toilettet, er jeg mere nervøs, end da jeg lavede melodigrandprix, siger Jacob Riising, der siden sin fyring fra DR sidste år har givet den gas som vært på '5. Gear' og 'Voice Junior' på Kanal 5.

Programmet bliver sendt om aftenen i samme tidsrum som talkshowet 'Natholdet', så konkurrencen bliver hård med Anders Breinholt som direkte modstander.

- Natholdet er et andet format, hvor de griner af ting, der er sket i løbet af ugen. Jeg har kigget til Hans Pilgaard og Michael Meyerheim for at finde inspiration i deres måder at interviewe på, siger Riising.

Selvom han skal få kendte mennesker til at fortælle om deres privat sider, er der ikke det store at skrive hjem om, når snakken falder på hans eget privatliv.

- Nej, i mit privatliv er der ikke sket noget nyt, fortæller Jakob Riising, der er far til tre børn og gift med Louise Kamman Riising.

Programmet sendes tre dage om ugen kl. 22.00 og har premiere den 8. oktober.

