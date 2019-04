Kendt tv-vært færdig hos DR

Efter 18 år som vært på DR har journalist og tv-vært Søren Reedtz valgt at sige ja tak til et nyt job på TV2 Sporten.

Det skriver han på sin Facebook-profil.

'Jobnyt! Jeg er ny vært på Good Morning America og har min første vagt hos ABC på Times Square her til morgen. Det er gas! Til gengæld er det rigtig nok, at jeg forlader DR til fordel for et job på TV 2 Sporten, hvor jeg skal være reporter på cykelredaktionen, men også lave en masse andet dejlig sport', skriver han i opslaget.

Søren Reedtz ser frem til nye udfordringer. Foto: Bjarne Bergius Hermansen/ DR

I opslaget fortæller han ligeledes, at det ikke har været en nem beslutning at skulle skifte job, men at han trænger til nye udfordringer.

'Det er en stor beslutning, men familien bakker op og vil ikke risikere at sidde tilbage med en sur gammel mand, der lod chancen passere uden at gribe ud efter den. Godt 18 år på DR blev det til, og jeg udelukker ikke at returnere, men lige nu glæder jeg mig bare til at prøve noget nyt. Og ikke mindst til igen at arbejde med cykelsporten', skriver han videre i opslaget.

Søren Reedtz er især kendt for i mere end ti år at have dækket Tour de France for DR Sporten, hvor han har lavet utallige interviews og studier på landevejene.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Søren Reedtz i forbindelse med jobskiftet.

