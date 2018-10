Kendt tv-vært forlader DR

Den 10. oktober venter der medarbejderne i DR en grim dag, når staben af medarbejdere skal skæres mærkbart ned som følge af det seneste medieforlig.

Mellem 375 og 400 medarbejdere skal se sig om efter et nyt job på grund af besparelserne - enten frivilligt eller fordi de bliver fyret.

Tv-værten Adrian Lloyd Hughes har mandag meldt ud, at han allerede har fået en aftale om at sige frivilligt farvel til DR. Det skriver han på Facebook.

'Det er med en særegen blanding af vemod og forventning, jeg kan fortælle, at jeg har søgt og fået en aftale om frivillig fratrædelse fra DR. Aftalen er forbilledligt gunstig for begge parter. Jeg fortsætter med at tilrettelægge og beværte P1’s Klog på Sprog hele 2019 og den nyligt bestilte sæson 9 af DR K’s Kunstquiz i 2019. (Hov. Var det breaking? Ja, vi laver Kunstquiz igen i 2019. Jubiii!)', skriver han.

Ordningen, Adrian Lloyd Hughes har fået i hus, betyder, at han allerede nu så småt kan begynde at stable en ny forretning på benene. 1. november slår han dørene op for sin freelance-butik, hvor han vil formidle kultur, kunst og historie.

Til Ekstra Bladet siger Adrian Lloyd Hughes, at han er oprigtigt glad for, at han og DR er nået til enighed om aftalen.

- For mig åbner der sig en verden af muligheder. Jeg er 56 år, og hvis jeg skulle noget andet, skulle det være nu. Så at muligheden for en frivillig aftrædelse kommer nu, er mit held, siger han og fortsætter.

- Man kan sige, at DR lægger den nederste lagkagebund i mit arbejde som freelancer. Det er jeg glad for. Og så glæder jeg mig til de to opgaver, jeg har det kommende år, siger han og kalder farvellet til DR som fast arbejdsgiver for den nemmeste skilsmisse nogensinde.

Adrian Lloyd Hughes har været ansat på DR siden 1996, og det har været et kolossalt privilegium, skriver han.

'Jeg har svært ved at forestille andre arbejdspladser, som kunne give mig lige så store og matchende udfordringer som dem, DR har tilbudt mig. Jeg kommer ikke til at savne mine kolleger da jeg jo fortsætter mindst et år med at arbejde med dem i allerede definerede sammenhænge', skriver på Facebook.

