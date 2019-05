Kendt tv-vært i chok: Lille datter i uheld

Tv-værten Mette Cornelius' torsdag startede langt mere dramatisk, end hun havde forventet.

Imens hendes datter Viola på seks måneder lå i sin barnevogn og sov, blev barnevogn taget af en hård vind, der fik vognen med den sovende datter til at flyve ud over kanten på en høj terrasse.

Det fortæller hun på sin Instagram-profil.

'Hver eneste dag i denne uge har føltes som mandag for mig, undtagen i går, der var endnu værre. Den hæslige blæst sendte barnevognen med min sovende baby ud over kanten på en høj terrasse og videre ned i asfalten', skriver hun og fortsætter:

'Heldigvis blev Viola i vognen og fik kun knubs og et kæmpe chok, ligesom alle vi, der oplevede det rædsomme scenarie og det efterfølgende kaos. Oplevelsen tynger humøret dagen derpå, så denne fine sag, der lige er kommet ind ad døren, var en kærkommen og værdsat overraskelse', skriver hun til det delte billede af en fin buket blomster.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Mette Cornelius, der oplyser, at hun ikke har yderligere kommentarer til opslaget. Hun understreger dog, at alle har det godt efter episoden.

Gener i graviditeten

I 2010 blev Mette Cornelius gift med FCK-bossen Jes Mortensen, og sammen har parret tre børn.

Parrets yngste datter, Viola, kom til verden for omkring seks måneder siden.

Graviditeten med den lille ny var dog langt fra en dans på roser for Mette Cornelius.

- Jeg havde konstant kvalme, var utilpas og havde halsbrand. Det var en følelse af underskud i dagene efter en udsendelse, forklarede hun i den sammenhæng til Ekstra Bladet.

- Jeg husker, at jeg fik opkast i munden, fem minutter efter en udsendelse, og der tænkte jeg, at det kunne jo lige så godt ske midt under en udsendelse, sagde hun videre.

Mette Cornelius blev derfor sygemeldt fra sit job som vært på Kanal 5.

- En ting var, hvad jeg selv kunne klare. Noget andet er, at jeg kunne skade den lille, og på jobbet var der total forståelse for, at jeg trak stikket, sagde hun videre.

Mette Cornelius er en kendt dansk sportsvært, hvor hun blandt andet har været vært på Kanal 5 og Superligaen på Canal 9.

Tidligere har hun været journalist og producer på P3-programmet 'Sport på 3'eren' og vært på TV3 for Onside, hvor hun var ansat fra 2017, til hun i 2010 skiftede til Canal 9.