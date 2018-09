Kendt tv-vært må sænke prisen markant

Prisen på tv-vært Anders Breinholt og fruens store lejlighed på Østerbro med udsigt over søerne er netop blevet en hel del mere attraktiv, da parret har valgt at sænke prisen med en halv million kroner.

Derfor kan man nu købe de 194 kvadratmeter for 9.995.000 kroner. Det skriver Boliga Kendte.

Bliver man den nye ejer, kan man se frem til at flytte ind i en lejlighed med både køkken-alrum, to badeværelser og bryggers.

Med prisjusteringen kommer lejligheden ned på en kvadratmeterpris på 51.520 kroner, og dermed ligger den stadig en smule over gennemsnittet for det københavnske postnummer, hvor lejlighederne typisk er sat til salg for 48.070 kroner pr. kvadratmeter.

Anders Breinholt og fruen forsøger nu sig med en solid prisnedsættelse for at få 'Solgt'-skilt i vinduet. Foto: Theis Mortensen/TV2

Men man får så også et hjem med det, der ifølge ejendomsmægleren 'den måske bedste udsigt i hele kongeriet'.

Anders Breinholt er i disse år nok særligt kendt som vært på Natholdet, men også tidligere har han haft stor succes som radiovært på 'De Sorte Spejdere'.

