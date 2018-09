Kendt tv-vært sælger alt: - Jeg har IKKE narkogæld

Manden, der blandt andet er kendt for tv-programmet 'Størst' på TV 2, har, ifølge sig selv, sat en meget lille pris på sit hus.

Peter og familien Ingemann har nemlig valgt at sælge både huset i Ry og deres sommerhuset i Skagen for at finde noget, der passer bedre til dem alle sammen. Sommerhuset er netop blevet solgt, derfor venter nu kun boligen i Ry mellem Silkeborg og Aarhus.

- Hvorfor sætter vi alting til salg? Det gør jeg, fordi jeg har prøvet én gang at købe noget, før jeg havde solgt. Det var lige før finanskrisen og det gør man kun én gang.

- Nu vil vi have gælden af vejen og bankbogen fyldt op. Så jeg er IKKE konkurs eller har narkogæld, siger Peter Ingemann til Ekstra Bladet.

Mountainbike

Ifølge studieværten er huset et rent røverkøb til 5.499.000 kroner.

- For det første er huset alt for billigt, det er klart. Det passer til en aktiv familie. Ry er en velfungerende by, og der er flot natur med mountainbikestier i skoven.

Det er også noget af en salgstale, der følger huset i det Instagram-opslag, studieværten har lavet om boligen.

Men parcelhuskvarteret er ikke længere, hvad Peter og familien ønsker at bo i.

- Det nye hus, vi skal flytte i, skal være noget praktisk anvendeligt. Jeg har to teenagedøtre, der skal indrettes på en lidt anden måde – Læs: Mere afstand. – i huset. Og så vil vi gerne have endnu mere natur, end vi har.

- Jeg kan rigtig godt lide mine naboer, men vi vil gerne ud et på et landsted, hvor vi ikke har naboer, siger han.

Selvom Peter Ingemann tidligere var vært på programmet 'Hammerslag' på DR, er han ikke fortrolig med at sælge et hus. Derfor har han valgt at have en mægler. Det holder ham dog ikke fra at fremskynde processen med at finde en køber, blandet andet ved at dele boligannoncen.

Reklamen skal dog ikke være gratis, fortæller Ingemann i spøg.

- Jeg forventer at få en check fra ejendomsmægleren for marketing.

Bonusbillede til en heldig køber

Hvis man er fan af Peter Ingemann, kender man måske hans opdigtede fætter, Pattaya Pete. Det er ofte et billede, Ingemann deler, når han skal gøre reklame for nye afsnit af 'Størst' på sociale medier.

Derfor har den lettere slesk udseende Pattaya Pete også fået en del fans. De har mulighed for en helt særlig bonus, hvis de køber huset. Peter Ingemann tror dog ikke, at det vil have den største effekt.

- Jeg tror sgu ikke, det tæller op i prisen, men hvis det er det, der skal til, så kan de få Pattaya Pete på et bjørneskind. Så må vi snakke om, hvor meget påklædning, det bliver med. Mit kæreste eje, min elskede robotplæneklipper, følger også med i prisen, siger han.

Peter Ingemanns opdigtede fætter, Pattaya Pete, er blevet et sandt varemærke på studieværtens sociale medier. Foto: Privatfoto

Så man slipper altså for at slå græsset selv, og man kan være så heldig at få Pattaya Pete med i købet.

