Kendt tv-vært scorer nyt job: Skifter fuldstændig spor

Den kendte tv-vært og journalist Claus Elgaard, der er bror til Puk Elgård, vil som udgangspunkt ikke længere være at finde på tv-skærmene i de danske stuer.

Han har nemlig fået nyt job som projektleder hos organisationen TUBA, der er en organisation for unge, som er børn af alkohol- og stofmisbrugere.

Det skriver organisationen i en pressemeddelelse.

Som projektleder skal Claus Elgaard, der blandt andet tidligere har været vært på TV2 Sporten, primært stå for at udvikle organisationens erhvervssamarbejder og sponsorater.

Den kendte vært har ad flere omgange arbejdet med velgørenhedsarbejde på frivillig basis, men nu gør han det til sin levevej.

Se også: Tv-vært 'krænket' af veganerpølse: Tæt på at brække sig på direkte tv

'Jeg har altid arbejdet med velgørenhedsarbejde og har ofte haft lyst til at gøre det til mit arbejde. Og det giver så meget mening for mig at arbejde for TUBA. Jeg ville ønske, at jeg selv kunne have fået hjælp af en organisation som TUBA, da jeg var yngre', siger Claus Elgaard, der lige nu også er aktuel med tv-dokumentaren 'Afhængig af fortiden', hvor han og søsteren, Puk Elgård, undersøger, hvilke konsekvenser opvæksten i et hjem med alkoholmisbrug har haft for dem hver især.

Claus Elgaard er bror til Puk Elgård, der også arbejder som tv-vært. De er lige nu aktuel i en serie om deres liv som børn af misbrugere. Bo Nymann

Meget stolt

Til Ekstra Bladet fortæller Claus Elgaard, at han ser meget frem til det nye job hos TUBA.

- Jeg er pissestolt af, at jeg bliver en del af TUBA. Men måden, jeg har fået det her job på, har været det mest mystiske - på den gode måde. Lige nu kører der jo de her portrætudsendelser med Puk og jeg. De handler jo om, at vi er vokset op i et misbrugshjem. I forbindelse med de her programmer er det kommet bag på mig, hvor hårdt Puk stadig er ramt, selvom hun jo er en succeshistorie og har klaret sig godt i livet, lyder det fra Claus Elgaard.

- Jeg har i et par år gået og tænkt på, at jeg gerne ville hjælpe nogle unge mennesker. Da Puk så står frem, og jeg kan se, at det er slemt, så tænker jeg, at der virkelig må være nogle unge derude, der bøvler med nogle ting. Jeg beslutter mig så for, at jeg vil lave noget velgørende arbejde på fuld tid, og dagen efter ringer TUBA til mig og tilbyder mig et job. Så det er ret vildt og noget af et tilfælde. Jeg er glad for, at jeg forhåbentlig kan være med til at gøre en forskel for andre mennesker, siger Claus Elgaard.

Se også: DR-profil tager stort skridt efter overraskende fyring

Ifølge Claus Elgaard vil hans karriere som tv-vært og journalist blive sat på stand-by, så han kan fokusere på sit nye arbejde.

- Man kan ikke forvente, at man som seer kommer til at se mig på skærmen som før. TUBA bliver min førsteprioritet, og så bliver der måske tid til nogle tv-projekter ved siden af.

- Derfor er det også et stort karriereskift for mig, og jeg må indrømme, at jeg sgu er nervøs, fordi det er så usikker grund. Men jeg tager det bare en dag ad gangen.