Kendt TV2-vært bryder sammen for åben skærm

- Det går i maven, det der, synes jeg.

Sådan lød den umiddelbare reaktion fra tv-vært Morten Ankerdal, da han lørdag morgen i 'Go' morgen Danmark' blev præsenteret for et klip af to veninder, der taler ærligt om, at den ene risikerer at dø af kræft.

I klippet, som bliver vist i anledningen af, at TV2 sammen med danskerne i denne uge samler ind til Kræftens Bekæmpelse ved Knæk Cancer, fortæller den ene kvinde sin kræftramte veninde, at hun ikke ville kunne forestille sig et liv uden hende.

Det fik tårerne til at trille hos Morten Ankerdal, der selv mistede sin far til kræft i 2014.

- Det var en spontan følelse, der lige pludselig dukkede op. Jeg har selv siddet i den situation. Minder og følelser væltede frem, da jeg så det klip. Selvom jeg synes, jeg er rigtig godt videre, så er jeg nok ikke så meget videre, som jeg går og tror. Savnet af min far er stærkt, siger studieværten til TV2.

Morten Ankerdal mistede sin far, sportsjournalisten Steen Ankerdal, i 2014. Foto: Ritzau Scanpix

Ikke flov

Morten Ankerdal er dog på ingen måde flov over, at han græd på tv. Han mener nemlig, at det er vigtigt, at vi husker at tale om de ting, der er svære.

En ting, som han selv huskede på, da hans far var dødssyg af kræft.

I dag er Morten Ankerdal taknemmelig for, at han nåede at få sagt de ting til sin far, som han ville, inden han gik bort.

- Vi var jo sådan nogle typiske stenaldermænd, der ikke gik rundt og sagde, hvor meget vi betød for hinanden. Men det begyndte vi jo så på til sidst, fortæller han.

Det var netop også derfor, at videoklippet med de to veninder ramte tv-værten ekstra hårdt.

- Jeg sagde præcis det samme til min far, som veninden siger i det videoklip. Jeg fortalte min far, hvad han betød for mig. Det minde forsvinder jo aldrig. Jeg kan stadig mærke følelsen, men personen er væk, siger Morten Ankerdal.

