Kendt TV2-vært går viralt: Slår kæmpe 'bøvs' på direkte tv

'Bøøøøøvs.'

Sådan lød det nogenlunde, da Felix Smith tirsdag aften interviewede Sanne Lind fra Børns Vilkår om influencers i 'Go' aften Danmark' på direkte tv og tilsyneladende slog en stor bøvs midt i det hele.

Klippet af episoden er efterfølgende blevet delt vidt og bredt på de sociale medier, og det tog for alvor fart, da Anders Hemmingsen delte den med sine tusindvis af følgere på sin Instagram-profil.

Se videoen herunder:

Under videoen vælter det ind med hyldest-hilsner til Felix Smith.

'Slog han en bøvs? Hvor er det fedt - det kan jo ske for alle', skriver en kvinde efterfulgt af en masse grinende smileys.

'HAHAHAHAHAHAHAHA! For satan Felix Smith, du må ALDRIG stoppe med at lave tv! For helvede det er godt!', skriver en anden.

En indadvendt bøvs

Videoen er heller ikke gået Felix Smiths næse forbi, og i aftenens afsnit af 'Go' aften Danmark' startede han derfor udsendelsen med at fortælle om episoden.

- Vi starter med at pille lidt i egen navle. For efter udsendelsen i går er der blevet delt en video på de sociale medier. Ja, ja, og jeg skal indrømme, at jeg også lige selv skulle se det igen, for jeg husker nemlig ikke at have bøvset Sanne fra Børns Vilkår i hovedet midt under en snak om influencere, siger Felix Smith med et smil.

- Man kan høre, at jeg trækker vejret ind, så lad os kalde det en indadvendt bøvs og ikke min skjulte holdning til influencere, lyder det videre fra den kendte tv-vært.

Blev selv overrasket

Til Ekstra Bladet fortæller Felix Smith, at han ikke selv var klar over 'bøvsen', før han havde forladt studiet efter udsendelsen.

- Da jeg tog fra studiet, var der ingen, der sagde noget, og det havde de gjort, hvis jeg havde slået en bøvs. Da jeg var kommet hjem, kunne jeg så se, at der skete et eller andet på de sociale medier. Jeg så videoen, og jeg tænkte først, at der måtte være nogen, der havde fiflet med videoen og lagt lyd henover. For vi havde ikke hørt noget i studiet, siger han med et grin.

- Men så så jeg videoen på TV2 Play, og her kunne jeg godt høre, at det lød som en bøvs, og at det lød meget højt. Hvis det havde været en bøvs, havde jeg sagt undskyld med det samme, og jeg havde nok også hørt fra min chef. Men der var tale om et gisp. Jeg trak vejret indad, og så har det lydt rigtig højt i mikrofonen, siger Felix Smith, der derfor godt forstår, at flere tror, der er tale om en bøvs.

Felix Smith har fået mange henvendelser om 'bøvsen'. Foto: Jakob Jørgensen

Flere henvendelser

Efter episoden er Felix Smith blevet kontaktet af mange danskere, der har set videoen.

- Videoen har jo fået helt vildt mange afspilninger, og der er kommet mange kommentarer. Folk synes, det er dejligt og befriende, at der bliver gjort op med den her pænhedskultur, som dronning Margrethe også fortalte om i sin nytårstale, så om ikke andet er det da et dejligt lille opråb i den forstand.

- Jeg synes også, det er meget sjovt. For lyden falder jo midt i en snak om influencers, som mange danskere også har en mening om. Men hvis man gerne vil have mange nye følgere eller opmærksomhed, så er det bare med at slå en prut eller en bøvs på tv, griner Felix Smith.