Kendt TV2-vært har fået nok: Spørg om noget andet

Christian Degn er efterhånden ved at være træt af, at der altid bliver spurgt ind til hans kærlighedsliv - hvor der i øvrigt ikke er nyt at fortælle

I april sidste år kunne den populære tv-vært Christian Degn bekræfte, at han og kæresten Sirid Garff var gået hvert til sit, og siden har det været småt med nyt på kærlighedsfronten.

Til gengæld kunne det tyde på, at ’Hvem vil være millionær’-værten, der er en yndet gæst på de røde løbere, ofte bliver spurgt til, om der er noget nyt. I hvert fald havde han et budskab til pressen, da han troppede op til TV Prisen 2020 lørdag aften.

- Jeg vil godt starte med et statement: Jeg har ikke fået nogen kæreste siden sidst. Jeg ved godt, at I alle sammen vil spørge, så er den klaret, sagde Danmarks højeste tv-vært, der måler 208 centimeter.

Så let slap han dog ikke, hvilket han tog med et smil.

- Hvordan kan det være, at der er så mange, der har sagt nej til et handyr som dig?

- Jeg har ikke kastet mig i grams på den måde, jeg har simpelthen ikke noget at sige, men hvis der er noget andet, I vil snakke med mig om, så vil jeg meget gerne snakke om det.

- Men du må få mange tilbud?

- Shit, er det den stil, vi skal køre? Jeg troede, det var et klogt træk, grinte han.

Christian Degn var klar til at give den gas på den røde løber, men først havde han lige et statement til pressen. Foto: Linda Johansen

Legende i Danmark

’Hvem vil være millionær’ ville han til gengæld gerne tale om. Han kalder programmet mega sjovt at lave, og han fortalte, at han var utroligt glad for at lave det. Han har overtaget værtsrollen fra programmets mangeårige vært, Hans Pilgaard, og det har affødt nogle reaktioner.

- Der var en, som hedder Peter Ingemann, der sendte en sms. Han ville gerne vide, om det var sværest at følge efter Peter Ingemann eller Hans Pilgaard. Jeg har ikke lige besluttet mig endnu, sagde han med et smil og med henvisning til, at han overtog rollen som vært for det populære DR-program ’Hammerslag’ fra netop Peter Ingemann tilbage i 2014.

- Ej, der vil altid være reaktioner, men det fede er, at jeg har prøvet det før. Det er jo klart, at det er en stor rolle at overtage efter Hans, der er en legende i dansk tv. Det tror jeg også roligt, man kan sige, at Peter Ingemann var, så jeg er trænet i det.

Nyt job til Degn: - Jeg er bedst, når det går galt

Begik bommert

Ifølge Christian Degn har han særligt fokuseret på ikke at kopiere Hans Pilgaard. Det er vigtigt for ham, at han giver programmet sit eget præg.

- Det er et udenlandsk format, og du skal også holde fast i dig selv. I Kina er de begyndt at have nyhedsprogrammer, der bliver læst op af en robot. I virkeligheden kan du bare tilsætte en vært, der siger sådan og sådan, men hvordan er jeg mig i ’Hvem vil være millionær’?, spørger og giver selv svaret.

- Der har de været mega gode til at give plads til, at jeg kan hygge med deltagerne og drille dem med nogle spørgsmål og drille dem med nogle forkerte svar også. Men det sidste prøver jeg at stoppe med.

Det sidste var en henvisning til en ærgerlig hændelse, hvor han kostede en deltager livet i programmet, hvilket du kan læse mere om herunder:

Se også: Pinlig brøler på tv: - Jeg har det stadig dårligt