Kendt TV2-vært hastet væk i ambulance: Faldt om på jobbet

Hvad der skulle have været en ganske almindelig arbejdsdag på TV2 News, endte fredag eftermiddag noget dramatisk for den kendte vært Karen-Helene Hjorth.

Pludselig fik hun det nemlig meget skidt, og hun blev derfor tilset og hentet af en ambulance med fuld udrykning.

Det fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg stod udenfor studiet på vej i ind for at lave 12-Nyhederne. Jeg havde lige fået pudder på næsen og skal til at gå på, da det hele bare sejler for mig. Jeg nåede heldigvis at sætte mig ned, inden jeg faldt helt om, og så var der nogle af mine dejlige kolleger, der tog hånd om mig, siger hun og fortsætter.

- Jeg ringede til min egen læge, men efter at jeg havde beskrevet mine symptomer, sagde lægen, at de ikke ville tage chancer, og derfor ville jeg blive hentet med fuld udrykning, siger hun til Ekstra Bladet.

Episoden var voldsom, men Karen-Helene Hjorth har det heldigvis godt i dag. Foto: Mogens Flindt

Karen-Helene Hjorth ønsker ikke at komme nærmere ind på de præcise symptomer, men hun fortæller, at hun i en længere periode har døjet med voldsom hovedpine, og at hun blev tjekket grundigt for årsagen på hospitalet.

- Jeg har i længere tid haft meget ondt i hovedet, og at jeg så fik det så skidt gjorde, at jeg ikke ville tage chancer. Da ambulancen kom, fik jeg målt EKG, og så blev jeg kørt til Hvidovre Hospital, hvor jeg er blevet tjekket for alt. De var bekymrede for, at jeg havde så ondt, som jeg havde. På hospitalet lød vurderingen, at jeg er sund og rask, og at min hjerne ser klog og sund ud, så det er rigtig dejligt.

- Så der er ikke noget fysisk galt med mig. Det er noget andet, der er galt, og det har jeg ikke lyst til at gå i detaljer med. Det er en blanding af alle mulige ting, og det betyder, at jeg nok også skal tage det lidt mere med ro fremover, end jeg har gjort før. Jeg går heldigvis en dejlig weekend i møde sammen med min datter, hvor vi bare skal lave ingenting. Det er nok meget godt, og jeg har det helt fint nu, lyder det fra Karen-Helene Hjorth.

Voldsom oplevelse

Selvom det viste sig, at der ikke var noget galt med TV2-værten, så var det alligevel en voldsom oplevelse for hende at blive hentet i ambulance.

- Det er jo vildt og meget dramatisk, når man får at vide, at man vil blive hentet med fuld udrykning. For jeg tænkte jo egentlig selv, at jeg bare kunne cykle til min egen læge, men heldigvis var der nogle af mine gode kolleger, der sagde til mig, at de ikke turde lade mig cykle selv, og da jeg så talte med lægen, fik jeg også at vide, at jeg skulle ringe 112 med det samme, og at jeg ville blive hentet med det samme, siger Karen-Helene Hjorth.

På sin Instagram-profil har TV2-værten også delt et billede af sig selv, hvor hun fortæller om den voldsomme oplevelse.

'Owning that fridaaayyy feeling... mens jeg piller EKG dimserne af, og glæder mig over at neurologisk på Hvidovre mener, at min hjerne er super fin og helt rask! Det var jeg ikke så sikker på tidligere i dag, da jeg dejsede om på arbejde og blev hentet i en ambulance. Og heller ikke i løbet af dagen, hvor jeg er blevet checket og scannet for alt muligt grimt... men alt godt', skriver hun blandt andet til billedet.

Karen-Helene Hjorth holder dog trods den grimme oplevelse humøret højt.

- Nu glæder jeg mig bare til at slappe af her i weekenden, og så har jeg snart en skiferie med familien at se frem til. Og så er jeg bare taknemmelig for, at vi har et sundhedsvæsen, der fungerer så godt, når vi har brug for det, siger Karen-Helene Hjorth.