Kendt TV2-vært kryber til korset

Abdel Aziz Mahmoud nyder livet hos TV2, men erkender at man i overgangen fra 'Go' Aften Danmark' til 'Go' Aften Live' lidt for hurtigt ville ændre for meget

I midten af august kunne TV2 introducere danskerne til et nyt, dagligt talkshow, da 'Go' Aften Live’ gik i luften.

I spidsen for programmet står Jes Dorph-Petersen, Petra Nagel, Abdel Aziz Mahmoud og Natasja Crone og her et lille halvt år efter premieren erkender Abdel Aziz Mahmoud, at man nok har villet for meget på for kort tid.

- Jeg er glad, tallene er gode og seerne er også glade for det. Vi udvikler det stille og roligt, siger han og tilføjer:

- Jeg tror, vi startede ud med at ville for meget, og nu tager vi den med ro, så alle kan være med.

- Hvordan ville I for meget?

- Prøv at høre, klokken 17.30 og 18.30 er det sværeste tidspunkt. Vi har alle sammen så mange rutiner dagligt, det er ikke ligesom klokken 20, hvor vi er vant til, at vi ser, hvad der sker eller streamer noget. Hvis du vil rykke ved det, så skal du altså gøre det, forklare hvorfor du gør det og tage alle med. Det er ligesom, hvis I ændrer på jeres formater, men jeg tror, at vi er blevet bedre til at fortælle seerne, hvad vi har gang i, siger han.

Tv-værten Abdel Aziz Mahmoud mener, at man er blevet bedre til at fortælle seerne, hvad de vil med programmet. Foto: Olivia Loftlund

Spiser hjemme

Han skiftede selv som en profil på Danmarks Radio til konkurrenten. Han skiftede samtidig mere kontroversielle programmer - ofte med et politisk fokus - ud med hyggefjernsyn, og det har han kunnet mærke på reaktionerne.

- Der er mange flere, der spørger, hvad tøj jeg har på. Det har jeg ikke prøvet før. De programmer, jeg lavede før, har måske haft færre seere, men de larmede mere. Her skal man have flere med, og det betyder, at når man så endelig kommer til at lave en fejl, have et emne, der er lidt kontroversielt, eller giver for meget af sig selv, så rammer den også bare, siger han og fortsætter:

- Så får du både godt og skidt at vide. Hvis en gæst græder har det bare en helt anden effekt, eller hvis jeg er for kæk, så skal jeg nok høre for det, griner han.

TV2-værten nyder dog sit nye liv, hvor han også nyder at være blevet fastansat. Det giver ham nemlig en øget frihed, som han ikke har haft tidligere.

- Jeg er begyndt at leve et normalt liv, og det kan jeg mærke på rigtig mange måder. Det har været rart at få et liv, hvor jeg ved, hvornår jeg har fri, og så bor jeg lige rundt om hjørnet fra Tivoli, altså jeg kan se Tivoli fra min altan, så jeg er hjemme hurtigere, og jeg spiser hjemme, slutter han af.