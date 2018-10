Kendt TV2-vært porno-afpresset: - Jeg er SÅ gal

Janni Pedersen, der er vært på TV2, fik sig noget af et chok da hun forleden åbnede sin mailboks.

Her opdagede hun flere mails fra den samme ukendte afsender med et ganske ubehageligt indhold.

I de forskellige mails bliver Janni Pedersen truet til at overføre penge til et bestemt kontonummer.

Afsenderen skriver på engelsk blandt andet, at såfremt Janni Pedersen ikke gør som anvist i mailen, så vil der blive offentliggjort private billeder og video af hende, mens hun ser porno.

- I mailen skriver de, at de har adgang til min mail, mine forskellige konti, min Facebook og lignende, og at de er opmærksomme på mine små hemmeligheder. De skriver også, at de har set mig, mens jeg har siddet foran webcam og set porno, og at hvis jeg vil forhindre dem i at sende materialet til alle mine venner, så skal jeg overføre 800 dollar, fortæller Janni Pedersen til Ekstra Bladet.

- De har en meget ubehagelig tone i de her beskeder. De truer mig blandt andet og skriver, at jeg har 48 timer, og at hvis jeg ikke har overført pengene inden da, så vil det her materiale blive offentliggjort, tilføjer hun og fortæller, at de hele tiden kræver større og større beløb.

Janni Pedersen har på det seneste modtaget flere ubehagelige mails. Foto: Jesper Sunesen

Advarer andre

Ifølge Janni Pedersen har hun modtaget flere lignende mails de sidste dage, og det har fået hende til at gå til tasterne på de sociale medier, hvor hun advarer andre.

- Da jeg læste det første gang, så tænkte jeg, at det var fuldstændig langt ude. 'Hvad fanden har de gang i?', var min første tanke. Det er simpelthen noget af det mest langt ude, jeg nogensinde har læst, siger den garvede TV2-vært.

- Men samtidig er det jo enormt ubehageligt, og jeg blev simpelthen SÅ gal, da jeg læste det. Det er jo så streng, for der er måske nogen derude, der rent faktisk vil hoppe på den. Nu har vi jo lige haft den her Umbrella-sag, og sådan en mail rammer jo på en måde ned i en bekymring, som mange mennesker har for, hvad man har delt, og hvad der ligger af private billeder og lignende af en på internettet. Tænk, hvis den mail ender hos en ung pige, der har haft sex foran webcamet, og at hun så hopper på det. Det er bare ikke fedt, tilføjer Janni Pedersen.

Alligevel tager tv-værten situationen med ophøjet ro og et smil.

- Mig skal de sgu ikke prøve at løbe om hjørner med. Jeg har ikke noget at skjule. Jeg har ikke været på pornosider og lignende. Så jeg tager det helt roligt, men jeg synes på ingen måde, at det er i orden, at man kører på privatsfæren på den måde, siger Janni Pedersen.

- I en af de mails, som de sendte, fremgik det også, at de havde adgang til et af mine gamle kodeord. Så man kan da heller ikke lade være med at tænke, om de egentlig har adgang til en masse, man ikke ved noget om. De her mails rammer folk, der hvor de er allermest sårbare. Så jeg vil bare sige til dem, der står bag, at de er nogle røvhuller. Det er over stregen.