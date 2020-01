Kendt TV3-vært: - Jeg er ikke en fødemaskine

Rikke Gøransson vil gerne have børn med kæresten Tommy-Lee Winkworth, men det bliver ikke lige foreløbig

Det var en veloplagt Rikke Gøransson, der lørdag dukkede op på den røde løber til uddelingen af TV Prisen 2020.

Her var hun iklædt en kjole, der i den grad fremhævede formerne, og så gemte den samtidig på en lille, fin historie.

- Det er noget reststof fra det kongelige teaters kostumeafdeling, kunne hun fortælle.

'Paradise Hotel'-værten har tidligere været kendt for at vise sin mere hidsige side, når hun er blevet spurgt ind til emner som børn.

Men i den seneste tid er hun begyndt at smile, når det er blevet bragt op, og hun har ligefrem fortalt, at hun gerne ser hende og kæresten Tommy- Lee Winkworth få børn i fremtiden.

Da Ekstra Bladet mødte 33-årige Gøransson på den røde løber, var det naturligt at spørge til, hvad der mon havde ændret sig.

- Principielt er det bare det der med, at hvis du er kvinde og over 30, så er børn det første spørgsmål, der bliver stillet. Jeg er mere end bare en fødemaskine, det var altid det første spørgsmål, der blev stillet, svarede hun venligt.

Men er du begyndt at tænde mere på tanken?

- Jeg har altid gerne villet have børn, men det er ikke i planerne lige nu. Vi har været kærester i et år til modeugen, fortalte hun.

Modeugen afvikles mellem 28. januar og 31. januar.

Rikke Gøransson var alene til TV Prisen, og det var der en grund til. Med et grin fortalte den kønne tv-vært, at hun ser TV Prisen som en branchefest, og så havde Tommy-Lee vist også mere presserende ting at tage sig til.

- Han har lige sat mig af. Han skal hjem og spille PlayStation, sagde hun.

For tiden kan Rikke Gøransson opleves på Viafree og Viaplay i sin vante rolle som vært for tv-programmet 'Paradise Hotel'.