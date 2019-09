Kendt vært er blevet gift

Lørdag ringede bryllupsklokkerne for den danske radio- og tv-vært Peter Falktoft, som gav et rungende ja til Anna Frank Møller Hvidkjær, som han har været forlovet med i cirka et år.

Det fremgår af Instagram, hvor flere kendte danskere har delt billeder fra den store dag, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger blev fejret på Dragsholm Slot i Hørve.

En af de gæster, som har delt et billede fra festen, er skuespilleren Sus Wilkins. Hun lærte for alvor Peter Falktoft at kende, da de sidste år sejlede over Atlanterhavet i en sejlbåd i Kanal 5-programmet 'Over Atlanten'.

'I går til Anna og Peter Falktofts smukke bryllup', skriver hun blandt andet til billedet af sig selv, hvor hun er klædt i en lilla kjole.

Se også: Falktofts blegning kan skade tænderne

Overdådigt bryllup

Også radiovært Sisse Sejr, som danner par med Esben Bjerre, der er Peter Falktofts makker og kollega gennem mange år, har delt et billede fra festen. Sammen står Falktoft og Bjerre blandt andet bag radiosuccesen 'Monte Carlo på P3' og podcasten 'Her går det godt' samt flere tv-programmer.

'Tak for et overdådigt overflødighedshorn af et bryllup Anna og Peter - og undskyld vi tog ét billede, og så lige det her billede, men man gør åndssvage ting, når man er høj på drinks, Daniel, kærlighed, flot (!) udvalgte vine, WOD, blomkål&muslinger, kagegalore, mere love, musik og uendelige mængder af godt humør', skriver hun til et billede af hende og filminstruktøren René Sascha Johannsen.

34-årige Peter Falktoft annoncerede i 2017, at han og Anna Frank Møller Hvidkjær var et par. I oktober 2018 kom det frem, at parret var blevet forlovet. De to kender hinanden fra Journalisthøjskolen.

Efter mystiske dødsfald: Dansk overlæge advarer mod e-cigaretter