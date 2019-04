Kendt vært tilbage på DR efter fyring

Tue Blædel, der for nyligt stoppede på P3, er tilbage i DR-folden

Radioværten Tue Blædel var en af dem, der røg, da DR var igennem en stor sparerunde i oktober.

Blædel var i mange år fast vært på P3 sammen med makkeren Tony Scott, men begge blev såkaldt 'sindet'.

Men under et halvt år senere er den 39-årige vært tilbage på DR - nærmere bestemt på P1, hvor han skal være vært på 'Verdenspressen på P1'.

'En time hver søndag kl 11, kun om internationale nyheder. Og jeg glæder mig helt afsindigt!', skriver han på sin Instagram-profil.

Trods fyringen var der ifølge Blædel ingen sure miner, da han fik et tilbud fra sin gamle arbejdsplads.

'Det var meget udramatisk. Jeg blev ringet op af en chef på P1, som spurgte om jeg var interesseret i at være vært på programmet. Og så mødtes vi og tog en snak', skriver han i en sms til Ekstra Bladet.

Tue Blædel (i midten) udgjorde sammen med Tony Scott og Sara Bro holdet bag 'Go' Morgen P3'. Foto: Petra Kleis/DR

Udover vindsvinehegnet

'Jeg sagde ja med det samme. Programmet er dedikeret til internationale nyheder, og det er jo et fantastisk stofomåde. Som en tidligere vært plejede at sige i sin indledning til programmet: Det er en hel time hver søndag, hvor vi kigger ud over vildsvinehegnet og taler om, hvad der foregår i verden omkring os', tilføjer han.

Tidligere har Mette Vibe utzon, Louise Windfeld-Høeberg og Jon Kaldan været værter på programmet, hvilket gør Tue Blædel både stolt og en smule nervøs.

- Er man rigtig voksen, når man rykker fra P1 til P3?

'Haha, ja det er der allerede et par stykker, der har nævnt. Men hvis jeg skal være ærlig, så ser jeg det ikke helt sådan. Jeg synes, at jeg har lavet masser af god radio på P3 til både unge og voksne, og nu glæder jeg mig til at lave en masse god radio til unge og voksne på P1', lyder det diplomatisk fra Blædel, der debuterer som P1-vært allerede på søndag.

Blædel er dog 'kun' ansat på en freelance-kontrakt, og derfor fortsætter den podcast, han laver med Tony Scott for Euroman også videre som hidtil.

