Kendte i sorg: - Det gør mig ondt

Fredag eftermiddag kom den triste nyhed om, at den kendte restauratør Poul Eriksen, der i 20 år ejede Grøften i Tivoli, torsdag er gået bort i en alder af 75 år.

- Vores tanker går til hans familie og nære. Vi startede dagen i Grøften med et minuts stilhed. Han var en fantastisk restauratør, som havde en flot karriere. Jeg overtog Grøften efter ham, og det var nogle store sko, som skulle udfyldes, lød det i den forbindelse fra Grøftens nuværende ejer, Jacob Elkjær.

Poul Eriksen beværtede i sin tid som restauratør i Grøften en lang række kendte danskere, og derfor begræder flere af dem fredag hans død.

'Venlig og hjertevarm'

Politiker Morten Messerschmidt og hans partner Dot Wessman var faste gæster på restaurant Grøften, og sammen sender de varme tanker til Poul Eriksens familie.

- Det gør mig ondt at høre, at Poul er gået bort. Han har igennem mange år været en stor del af det københavnske selskabsliv - og dermed af Dots og mit liv. Jeg lærte ham at kende som den altid venlige og hjertevarme restauratør i Grøften, men også som en fast gæst i Bakkens Hvile.

- Han vil blive savnet og mindet af syngepigerne, ligesom jeg vil bære mindet om mange gode stunder med mig. Lige nu går mine tanker selvfølgelig først og fremmest til hans familie, som han ofte talte om. Dot og jeg sender vores kondolencer i en svær tid, siger Morten Messerschmidt til Ekstra Bladet.

Morten Messerschmidt og Dot Wessman ved Grøftens åbning i 2018. Foto: Ole Steen

Vil mindes med frokost

Også dj og radiovært Dan Rachlin har kendt Poul Eriksen i mange år. Da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen er han netop på vej ud for at spise frokost med en ven.

- Vi skulle egentlig have været et andet sted, men nu har vi lagt vores planer om for at tage i Grøften i stedet for og få en sildemad og en snaps for at mindes Poul, lyder det fra Dan Rachlin.

Poul Eriksen blev 75 år. Foto: Ole Buntzen

Han husker tilbage på mange festlige lejligheder sammen med Poul Eriksen, når han har besøgt Grøften.

- Jeg har været til mange åbninger af Grøften, hvor Poul har været vært. Det var vanvittigt festlige arrangementer. Han havde et øje på alle borde og gæster, og på den måde var han af den gamle skole. Man følte sig virkelig hjemme, når han var vært, lyder det fra Dan Rachlin.

- Der er ikke så mange tilbage af hans slags. Han var en god, gammeldags restauratør, som går rundt blandt gæsterne og virkelig er der for dem. I dag er det meget mere formelt. På den måde var Eriksen en legende, og det har været store sko, som den nuværende ejer, Jacob Elkjær, har skullet udfylde.

Dan Rachlin vil mindes Poul Eriksen med en frokost i Grøften. Foto: Jonas Olufson

Også det kendte par Karsten og Janni Ree, der kommer meget i Grøften, er kede af at modtage nyheden om Poul Eriksens død.

- Både Karsten og jeg synes, han var et varmt og rart menneske. Vi er kommet meget i Grøften, og han har altid taget sig godt af os. Vores tanker går til hans familie, siger Janni Ree, der husker tilbage på Poul Eriksen som en festlig fyr.

- Han var ikke nærig med snaps, siger hun med et grin.