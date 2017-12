Kendte kvinder afslører: Her er min værste jul

Se også: Dansk tv-vært afslører: Derfor brød jeg sammen på direkte tv

Mange steder er flæskestegen eller anden allerede i ovnen, gaverne ligger under et smukt pyntet juletræ, og der dufter brunt og brændt i de danske hjem.

Eller hvad?

Forventningerne til juleaften er tit tårnhøje, og det kan ofte ske, at det slet ikke går, som man har planlagt.

Det fortæller en række kendte kvinder til Ekstra Bladet.

Klumper og splat

Det gik alt andet end let, da den 35-årige blogger og sangerinde Saszeline, der for nyligt rykkede familien til Barcelona, fejrede jul som lille.

- Da jeg var barn og boede med min familie i Malaysia, så sejlede det hele en lille smule. Det er et muslimsk land, så vi kunne ikke få flæskesteg, og risalamanden blev sådan noget underligt splattet noget. Og den brune sovs havde klumper, fortæller hun.

Heller ikke juletræet var særlig imponerende - tværimod.

- Det var lillebitte og af plastik og stod på en taburet med få gaver under, tilføjer hun.

Trods den noget kiksede beskrivelse har julen ikke givet den 35-årige mor til to varige men.

- Jeg kan godt høre, når jeg fortæller det, at det lyder forfærdeligt, men det var faktisk skidesjovt, slår hun fast.

Juleaften holder hun med sin kæreste og to sønner hos sin mor.

- Det bliver en helt traditionel dansk jul. Når man bliver udenlandsdansker, bliver man nødt til at flyve hjem til jul og nytår.

Saszeline har netop lanceret sin egen skønhedsolie ved navn Ztrengz. Foto: Anthon Unger

Løj om julemaden

Da kommunikationseksperten Anna Thygesen skulle holde jul med en ny kæreste endte det i et mindre familiedrama.

- Der var første gang, vi holdt jul med begge vores familier. Jeg havde megatravlt på arbejde og fandt ud af, at han ikke var særlig dygtig til at lave mad, fortæller hun.

Hun fandt på en nem og hurtig løsning, men den faldt bestemt ikke i god jord hos resten af familien.

- Da jeg ikke kunne nå det, havde jeg bestilt maden fra den lokale restaurant. Det ankom i nogle store sølvbakker, men jeg bildte min familie ind, at det var mig, der havde lavet maden. Men jeg havde ikke fået skjult foliebakkerne ordentligt, så da min bror kom ud i bryggerset, fandt han dem. Han blev faktisk sur – ikke engang for sjov. 'Hvad?? Har vi siddet og spist restaurantmad juleaften?!' Jeg kunne jo ikke benægte, så der var ikke andet for end at få folk til at tage et ekstra glas portvin, siger hun og tilføjer, at aftenen stadig står som 'den ultimative 'fail'' i hendes familie.

- Så hvis man skal have mad udefra er mit tip: Husk at fjerne alle spor, konstaterer hun med et stort grin.

I dag er der mere tjek på julemiddag i Annas hjem på Amager.

- Vi har faktisk brunch med nogen naboer. Det er et levn fra børnene var små, og der var så lang tid til det blev aften. Bagefter går vi i kirke, og så spiser vi and. Os fra Jylland vil helst have and, for flæskesteg er sådan en københavner-ting. Men det kan man jo diskutere meget, siger hun med et grin.

De seneste par år er der også kommet en ny tradition på banen.

- Vi har indført, at vi får champagne og en laksemad klokken 18, fordi folk er så sultne, når de kommer. Det har været meget revolutionerende, men nu er det lykkedes.

Anna Thygesen glemmer aldrig igen at skjule de afslørende foliebakker. Foto: Anthon Unger

Jul laaaaangt væk hjemmefra

Line Baun har fejret jul i Danmark hele sit liv – på nær en enkelt gang i 1980, hvor hun var i Alaska for at holde jul med en tidligere kæreste.

- Det er virkelig svært at få risalamande og brune kartofler. Og sådan noget med at få et juletræ indenfor – det var eddermame svært. Men det lykkedes da at få noget, der mindede om risalamande, og så fik vi kalkun, fortæller hun og skynder sig at tilføje med et glimt i øjet, at der ikke just er tale om et stort juletraume.

Line Baun foretrækker at holde jul på hjemlige breddegrader. Foto: Jonas Olufson

