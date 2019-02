Kendte og politikere begræder Ole Stephensens død

Flere kendte og politikere sørger over Ole Stephensens død

Efter Ole Stephensen døde onsdag aften er hilsnerne strømmet ind på de sociale medier fra såvel politikere som kendte.

Blandt andre skriver statsminister Lars Løkke Rasmussen (V):

'Hvad ville moderne tv og TV2 være uden Ole Stephensen? Bliver uendelig trist over, at han pludselig er væk. Husker senest hans glæde og optimisme, da jeg mødte ham til Konservativt Landsråd, hvor han var opsat på at komme i folketinget. Æret være hans minde.'

Line Bain Danielsen har arbejdet sammen med Ole Stephensen på Go' Morgen Danmark. På Facebook minder hun ham blandt andet med ordene:

'Dygtige, søde, sjove og min dejlige Go’Morgen DK kollega Ole Stephensener død. Jeg er så chokeret og har ikke ord for, hvor trist det er.'

Også Tina Hjortshøj Bilsbo arbejdede sammen med Ole Stephensen på Go' Morgen Danmark. Hun sender varme tanker over Facebook:

Kommunikationsrådgiveren Bejnjamin Rud Elberth skriver på Twitter, at han nyligt har haft møde med Ole Stephensen:

Ole Stephensen døde pludselig onsdag aften uden forudgående sygdom. Han var uddannet journalist. Senere har han arbejdet med alt fra skuespil blandt andet i filmene Walter og Carlo til politik, hvor han har stillet op for De Konservative.

Blå bog: Ole Stephensen Navn: Ole Stephensen. Alder: 63 år. Fødested: København. Uddannelse: Journalist, uddannet 1978. Karriere: Journalist, tv-vært, lokalpolitiker og skuespiller. Civilstand: Gift. Bopæl: Gentofte. Ole Stephensen blev landskendt, da han i 1982 gik på scenen som den ene halvdel af "Øb og Bøv" i DR's nytårsshow. Den anden halvdel af makkerparret var Jarl Friis-Mikkelsen. De to lavede herefter i flere år tv sammen og det blev også til tre spillefilm i "Walther og Carlo"-serien. Siden var Ole Stephensen i mange år vært på TV2 blandt andet på "Eleva2ren", "Fredag i farver" og "Go' Morgen Danmark". Siden blev Ole Stephensen aktiv i politik og valgt ind i kommunalbestyrelsen i Gentofte for De Konservative, for hvem han også havde ambitioner om en plads i Folketinget. Kilder: Ritzau Vis mere Luk

