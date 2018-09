Kendte på stribe trækker sig fra retssag

Tidligere chefredaktør Henrik Qvortrup slipper for at skulle betale erstatning til kendisser i Se & Hør sagen. Alle 19 sagsøgere har således nu trukket sig fra sagen

De 19 kendte danskere, der i sin tid anlagde en erstatningssag mod Henrik Qvortrup for ulovlig overvågning af deres brug af kreditkort i Se & Hør-sagen, har nu alle trukket sig fra søgsmålet.

Det oplyser advokat Brian Werner Larsen, der repræsenterer de kendte, som blandt andet tæller Iben Hjejle, Pelle Hvenegaard og Oliver Bjerrehuus.

- Det er nogle overvejelser, man har gjort i forhold til sagen, og der har man vurderet, at det var det bedste. I forhold til hvor de større krænkende handlinger er foregået, er det ikke i Qvortrups periode som chefredaktør. Derfor har man valgt, at han slipper, siger advokaten til Ekstra Bladet.

Der er stadig et sagsanlæg kørende mod de tre andre medvirkende i Se & Hør-sagen, nemlig Aller Medier, tys-tys kilden og Kim Henningsen.

- Langt de fleste krænkelser, der er observeret, de er foregået i perioden efter Qvortrup var chefredaktør. Det er så mange år efter og politiets efterforskningsmateriale er jo begrænset, og vi kan ikke dokumentere krænkelserne og misbrugen af oplysninger i Qvortrups periode som chefredaktør i tilstrækkeligt omfang.

- Så vi har valgt at sige, at vi koncentrerer os om der, hvor hovedkilderne ligger. Aller medier har jo været en del af det hele vejen, så de står stadig for skud, og det gør Peter Bo Henriksen (tys-tys-kilden red.) og hovedaktøren Kim Henningsen også, fortæller Brian Werner Larsen.

Jarl-Friis Mikkelsen og Steffen Kretz dropper retssag

Tidligere har Morten Helveg Petersen forsøgt at anlægge erstatningssag mod Aller-koncernen og Kim Henningsen. Den tabte han, og sagen gav store omkostninger i forhold til at skulle betale for advokat og sagsførelse.

Det er dog ikke det, som Brian Werner Larsen nævner skulle være grunden bag tilbagetrækningerne fra søgsmålet.

I onsdags forlod Steffen Kretz og Jarl Friis-Mikkelsen søgsmålet og nu er de 17 sidste kendisser faldet fra, heriblandt, Mads Mikkelsen, Iben Hjejle, Casper Christensen, Oliver Bjerrehuus, Pelle Hvenegaard, Saseline Sørensen, Frederik Fetterlein, Martin Ankerstjerne, Lene Nystrøm, Remée Jackman og Martin Jørgensen.